【新冠肺炎】美老翁死過翻生後收到863萬元賬單：心臟如再度衰竭

新冠肺炎（COVID-19）在全球蔓延，美國西雅圖一名70歲染疫老翁住院62天後，終於戰勝病情出院，本來如釋重負，但回家後卻收到金額高達112萬美元（約863萬港元）的醫療費用賬單，他形容得知時「心臟有如再度衰竭」。 幸好美國媒體報道，他受包括聯邦醫療保險（Medicare）在內的保險所保障，能夠免於支付大部分費用，甚至可能最後完全無需額外出錢。

一度病重的70歲弗洛爾（Michael Flor，圖中推步行車者）5月出院回家時獲得鄰里歡迎（FB@SeattleRefs）

住院62天 賬單厚達181頁

70歲的弗洛爾（Michael Flor）3月初因新冠肺炎入住西雅圖的瑞典醫療中心（暫譯，Swedish Medical Center），期間曾陷入病情危急狀況，他一度透過護士放到他耳邊的手機與家人「告別」。幸好他之後脫離危險期，至5月初康復出院，一共住院62天。

但據《西雅圖時報》（The Seattle Times）6月12日報道，他回到家中休養後，近日迎來「二度打擊」，皆因他收到厚達181頁的賬單，顯示費用達到1,122,501.04美元，也就是超過112萬美元（約863萬港元），他形容賬單厚得像一本書，他看到金額後更是大嚇一跳，心臟有如再度衰竭。

A Seattle coronavirus survivor got a $1.1 million, 181-page hospital bill. He won't have to pay the vast majority of it but it highlights why American health care is so hard to reform, writes Danny Westneat. https://t.co/mKIx01XcW4 — The Seattle Times (@seattletimes) June 13, 2020

賬單詳列他的醫療費用，包括他當時住進深切治療部的負壓獨立病房，每天收費是9,736美元，他在裏面住了42天，費用達到40.8萬美元（約315萬港元）；他在病重期間有29天使用呼吸機，每天收費2,835美元，合共也達到8.2萬美元（63.4萬港元），此外賬單內約四分一費用為購買藥物。

賬單也提到有一筆近10萬美元的費用，是弗洛爾在病情極危急的兩天期間，他心臟、腎臟和肺部都衰竭，在瀕臨死亡邊緣時，醫生對他做了「所有可以想到的事情」，結果費用高達近10萬美元。

弗洛爾之後想到自己在住院半昏迷的時候，太太曾向他說過「你得趕快離開這裡，我們負擔不起」，當時已估計賬單數目不菲。

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料不用自行支付 但感內疚

幸好《西雅圖時報》報道稱，弗洛爾的保險使他可免去支付大部分費用。由於弗洛爾使用美國政府提供給65歲以上長者的聯邦醫療保險（Medicare），他將不用付絕大部分醫療費用，而因為他是新冠肺炎患者，他甚至可能完全無須承擔這筆費用。

報道提到，通常醫院與保險公司都會有經協商的折扣，故此醫院最後只會收到賬單金額的部分費用。但弗洛爾表示他感到內疚，他稱「為什麼是我？為什麼我值得這些？看著這些難以置信的醫療花費，肯定增加了倖存者的罪惡感。」

中央社報道，美國的醫療保險分為政府公辦和私人健康保險兩大類，其中「聯邦醫療保險」（Medicare）和「醫療補助」（Medicaid）屬於公營健康保險，「聯邦醫療保險」在美國又俗稱紅藍卡，是美國政府為65歲以上民眾所提供的公營健康保險計劃，部分65歲以下殘障者、永久腎衰竭等患者也適用。

美國國會之前也針對新冠肺炎疫情，撥款超過1000億美元的資金幫助醫院和保險公司支付相關醫療費，部分目的是鼓勵美國人接受檢測和治療，包括沒有醫療保險的人。

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