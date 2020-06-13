JK羅琳前夫涉家暴承認曾動手但不感抱歉　《太陽報》登頭版同挨轟

暢銷小說《哈利波特》（Harry Potter）作者羅琳（J.K. Rowling）6月10日披露自己曾遭家暴和性侵。英國媒體《太陽報》6月12日報道，羅琳前夫亞蘭特斯（Jorge Arantes）承認曾掌摑她，但否認有虐待，他又回應表示「不感到抱歉」。《太陽報》以頭版報道此訪問，同樣遭到婦女團體抨擊。

圖為2019年12月11日暢銷小說《哈利波特》作者羅琳在美國紐約出席一場首映。（AP）

羅琳1992年嫁給亞蘭特斯，兩人婚姻僅維持一年多，育有一女。52歲的亞蘭特斯在葡萄牙波爾圖（Porto）的母親家門口接受《太陽報》採訪說，他對於羅琳指控他家暴的文章不感到困擾，也不在乎。

亞蘭特斯對於羅琳的指控表示「如果她那樣說，那就由她說。我打她不是真的。」但當記者問到他10年前受訪時曾坦承在分手那晚打過羅琳，亞蘭特斯稱「沒錯，我確實有掌摑她，但我沒有虐待她。」他又表示「我曾摑過喬安娜（Joanne，即羅琳的名字），但不存在持續暴力。我不為掌摑了她感到抱歉。」

亞蘭特斯表示，羅琳拒絕留下女兒自己離開，因此發生暴力衝突，他稱「我在清晨5時把她拖出門，我承認我在街上狠狠地掌摑了她。」

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THE SUN: I slapped JK and I’m not sorry #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/7FRk8n65g2 — Neil Henderson (@hendopolis) June 11, 2020

《太陽報》：訪問非合理化家暴

《太陽報》6月12日以頭版刊登亞蘭特斯的訪問，也惹來批評。慈善團體英國婦女援助聯合會（Women's Aid）表示，《太陽報》的頭版造成負面影響，組織正與《太陽報》商談，要反映家暴倖存者的心聲。

《太陽報》則表示，這段訪問並不是要讓家暴「合理化或光榮化」。

約20名反對家庭暴力的倡導者撰寫公開信要求《太陽報》道歉，他們指，提供一個平台給施暴者去輕視他向受害人施予的虐待，是不負責任和危險。

有政治人物也對《太陽報》表示不滿，工黨家庭暴力和保障的影子內閣大臣菲利普斯（Jess Phillips）在Twitter表示「《太陽報》的頭條很糟糕，那行兇者（亞蘭特斯）更糟糕」。