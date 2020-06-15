【獅骨無存】南非獅子遭獵殺取骨成中藥材　專家警告細菌傳染風險

獅子是萬獸之王，但如此強大的動物卻抵不過人類的侵犯。英國保守黨前副主席邁克爾（Michael Ashcroft／Lord Ashcroft）近期推出新書《不公平的遊戲（Unfair Game）》，揭露了南非333個屠宰場，將大量獅子宰殺取骨，之後販賣給商人，以利中國和東南亞將其製作成傳統藥材，對此獸醫表示若獅子因病毒死亡，人類可能會因接觸其骨頭而感染。

根據《每日郵報》、《太陽報》報道，邁克爾在新書中表示前英國陸軍和安全部門小組透過臥底秘密調查了南非獅子的屠宰問題，書中揭露有一位俄羅斯富裕獵人利用一群獵犬非法宰殺圈養的獅子，南非波札那的許多野生小獅子被獵捕和圈養，之後獵人透過下毒或槍擊的方式，使獅子喪命，並將其骨頭取下。

有些獅子在活着的時候慘遭取骨，因為骨骼中還留有血液，呈現出一種獨特的粉紅色，受到買家的喜愛，其中獅子的整個骨架價值約3200英鎊，報道指出中國和東南亞每年推動幾百萬英鎊的獅子骨交易，他們將獅子骨視為傳統藥材，而獅子骨和虎骨也會被用來製作成葡萄酒和小飾品。

不過，邁克爾指出圈養的獅子在極為惡劣的環境中生長，牠們可能會將致命疾病傳播給人類，包括結核病或肉毒桿菌中毒，甚至引發一場大流行，南非普利托利亞的野生動物獸醫彼得（Peter Caldwell）表示，肉毒桿菌中毒是一種會攻擊神經系統的疾病，可以通過被感染的骨頭和皮膚傳播給人類，另外布魯氏菌病也會透過獅子骨頭傳播，造成關節炎、心臟發炎、結核病、發燒等細菌感染。

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