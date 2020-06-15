菲律賓「最危險」女人　獨媒Rappler掌舵人　力抗杜特爾特打壓

她是菲律賓備受矚目的獲獎記者；也是許多人心目中，在受打壓國家爭取新聞自由的象徵。她是菲律賓新聞網站「拉普勒新聞網站」（Rappler）行政總裁兼執行編輯雷薩（Maria Ressa），6月15日她被裁定網絡誹謗罪成，面臨6年監禁。

馬尼拉法庭6月15日判處雷薩及撰稿人小桑托斯（Reynaldo Santos Jr），涉嫌網絡誹謗的罪名成立。二人被判6個月加1天至6年的有期徒刑。

全案可上訴到最高法院，雷薩和小桑托斯目前無需入獄，准予保釋。人權團體指，本案是對菲律賓新聞自由的「毀滅性打擊」。

Rappler雷薩案：雷薩6月15日被判處網絡誹謗罪名成立。圖為她當日步入法院。（AP）

做記者為尋根

雷薩1963年生於菲律賓，1972年時任總統馬可斯（Ferdinand Marcos）宣布戒嚴後，雷薩移居美國新澤西州。她接受英國廣播公司（BBC）訪問時憶述，自己當時幾乎不會說英文，而且還要「弄清楚一個矮小棕色孩子，在這個白人大世界中會做什麼。」

在普林斯頓大學（Princeton University）畢業後，雷薩1986年回到菲律賓「尋根」。她表示：「我一直覺得自己不像美國人那樣美國人，然後我回到菲律賓後才意識到自己亦不是菲律賓人。」所以她決心進入新聞界，以了解這個自己曾遠離的祖國。

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從主流到辦網媒

雷薩曾先後擔任美國有線電視新聞網（CNN）菲律賓與印尼負責人，以及菲律賓電視台「阿爾托廣播系統—紀事廣播網廣播公司」（ABS-CBN）新聞部門主管等要職。她在2012年與3名女記者創立Rappler，並致力將公司發展成全國最大新聞網站。

她解釋「Rappler」這個名字，融合「說唱」（Rap）以及「漣漪」（Ripples）的意思。不難理解，就是報道新聞並引起迴響。如今Rappler的報道不單引起漣漪，更掀起新聞自由的風波。

Rappler雷薩案：雷薩一直敢於批評杜特爾特政府，圖為她2018年在法院保釋後展示文件。（AP）

敢於批評的風雲人物

Rappler以調查報道聞名，他們不受權貴影響，更是當地敢於公開批評總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的少數菲律賓媒體之一。

Rappler不但勇於報道杜特爾特的宣傳伎倆，並抨擊當局在「反毒戰爭」中的法外處決，同時亦在女權、人權及腐敗等問題上有批判研究。

雷薩亦因此獲選為美國《時代》（TIME）周刊2018年風雲人物之一，讚譽她為真相守護者。

Rappler雷薩案：自從刊登批評杜特爾特的報道後，Rappler與雷薩就成當局針對的目標。圖為6月11日杜特爾特在總統府，與中國國家主席習近平通電話。（AP）

杜特爾特最怕的女人？

自從刊登批評杜特爾特的報道後，Rappler與雷薩就成當局針對的目標。杜特爾特更禁止他們到總統府採訪。

加州大學伯克萊分校（University of California, Berkeley）東南亞研究系講師勒布朗（Joi Barrios-LeBlanc）形容，雷薩一直堅持自己信念而無退縮，並接觸國際媒體和建立國際聯繫。雷薩如今可謂代表住菲律賓記者的困境，並得到國際媒體關注。

Rappler雷薩案：雷薩案得到國際媒體關注，圖為她2019年4月3日到法院。（AP）

菲律賓新聞自由

英國廣播公司指出，自1986年以來，菲律賓一直是對新聞工作者而言危險的國家之一，累計共有176名記者被殺。無國界記者組織（RSF）2017年的報告亦將菲律賓與墨西哥、敘利亞、伊拉克及阿富汗並列5大高危國家。

自杜特爾特上台後，不少媒體因批評政府而受到打壓及針對。他在2016年5月更公開說道：「老實說，會被殺掉的記者大都做了些見不得人的事。你不做壞事，就不會被殺掉。」

菲律賓全國新聞工作者聯盟（National Union of Journalists）就此回應，稱總統的言論令人震驚，也形容菲律賓對記者來說，是其中一個危險的國家。由此看來，外界形容雷薩是處境最危險的女人，實不為過。

重演戒嚴時期打壓？

雷薩涉嫌網路誹謗案被判有罪，ABS-CBN亦在5月不獲續牌，被勒令停止廣播，加上眾議院6月3日已通過具高度爭議的反恐法案，賦予國內軍警更大的監控權。

種種事件讓異見人士擔心，政府會加強箝制言論自由，將進一步削弱該國人權。他們更將今次針對雷薩的裁決，與馬可斯的戒嚴時期做對比。政府在1972年9月，宣布全國戒嚴後不久，下令關閉許多報館及通訊社，記者與異見人士隨後被軍方逮捕和審訊。