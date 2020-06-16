弗洛伊德6歲女獲天后芭芭拉史翠珊暖贈股票　成為迪士尼股東

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美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭員警執法不當致死引發全美怒火，而他的6歲女兒吉安娜（Gianna）在美國天后芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）的捐助下，成為迪士尼（Disney）股東。

CNN報道，吉安娜13日在Instagram貼文說，「謝謝芭芭拉史翠珊，現在我是迪士尼的股東了」。

無數名人送暖　點圖瀏覽相關圖片及弗洛伊德生前與吉安娜的父女合照：

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此外，芭芭拉還親自送上自己兩張經典專輯《My Name Is Barbra》、《Color Me Barbra》，希望吉安娜也能喜歡她的音樂。

除了芭芭拉的捐助，美國德州南方大學（Texas Southern University）董事會本月初宣布，願意提供吉安娜全額獎學金繼續升學。此外，美國知名饒舌歌手Kanye West也慷慨捐出200萬美元給吉安娜，以及之前遭警方殺害的兩名非裔家屬。

另外，為吉安娜發起捐款的GoFundMe網站也已籌資超過200萬美元。吉安娜和母親在頁面上寫道：「非常感謝您滿滿的愛與支持。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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