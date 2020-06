弗洛伊德6歲女獲天后芭芭拉史翠珊暖贈股票　成為迪士尼股東

美國非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭員警執法不當致死引發全美怒火,而他的6歲女兒吉安娜(Gianna)在美國天后芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)的捐助下,成為迪士尼(Disney)股東。

CNN報道,吉安娜13日在Instagram貼文說,「謝謝芭芭拉史翠珊,現在我是迪士尼的股東了」。

無數名人送暖 點圖瀏覽相關圖片及弗洛伊德生前與吉安娜的父女合照:

此外,芭芭拉還親自送上自己兩張經典專輯《My Name Is Barbra》、《Color Me Barbra》,希望吉安娜也能喜歡她的音樂。

除了芭芭拉的捐助,美國德州南方大學(Texas Southern University)董事會本月初宣布,願意提供吉安娜全額獎學金繼續升學。此外,美國知名饒舌歌手Kanye West也慷慨捐出200萬美元給吉安娜,以及之前遭警方殺害的兩名非裔家屬。

另外,為吉安娜發起捐款的GoFundMe網站也已籌資超過200萬美元。吉安娜和母親在頁面上寫道:「非常感謝您滿滿的愛與支持。」

【相關圖輯】美國示威|加拿大機師花逾2小時以飛行軌跡畫超複雜圖案 撐黑人平權運動(點圖放大瀏覽):

【相關圖輯】非裔男遭警壓頸亡|荷里活群星發文狠批、親身到場撐示威 迪士尼Netflix奧斯卡罕見發聲(點圖了解更多):

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】