浴室磁磚發黑沒錢換　澳洲女買油漆自塗花紋　完成品令網民驚嘆

一位澳洲婦女因為買不起新磁磚、櫥櫃整修浴室，於是突發奇想買了油漆重新粉刷室內空間，她將發黑地板重新塗上精美花紋，並將櫥櫃重新粉刷成深藍色，浴室整個煥然一新，從陳舊簡陋的樣貌變為具現代感的外觀，整修後的照片也令網友大吃一驚。

根據《每日郵報》報道，這位澳洲珀斯的婦女是一位業餘設計師，她因為買不起新的磁磚、櫥櫃整修浴室，決定自己用油漆粉刷，她將發黑磁磚用白色底漆塗上，之後用海軍藍的工業瓷漆在磁磚上重新彩繪，打造出不一樣的花紋感。

接著她用一塊覆蓋有粗麻布的松木打造了毛巾架，然後將鏽蝕的淋浴磚清潔和打磨，並重新塗刷，另外她也用底漆將洗手枱面重新打理，並在櫥櫃門上加裝木質裝飾，塗上海軍藍油漆，使整個浴室煥然一新，而浴室整筆裝修費用甚至不到400美元。

對此，許多網友對該裝潢表示讚賞，「我無語了，太棒了，妳確實很聰明」、「這真是太棒了，我想我可能會對我的浴室這樣做」、「看起來很不錯」、「希望她能買貴一點的塗料，否則大多數的塗料會在不到五年內褪色」。

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