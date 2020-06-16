英國研究：銀河系或最少有36個可溝通外星智慧文明

美國天文物理期刊《天體物理學雜誌通訊》（Astrophysical Journal）6月15日刊登一篇英國研究指，銀河系裏也許有至少36個活躍並能夠交流的外星智慧文明。

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估計出這個結果，其實已經是最保守的下限，而得出這個結論時所使用的假設，是假定溝通文明僅存在100年；這是最嚴格的一組假設。

作者指出，由於與36個文明的平均距離是約1.7萬光年，所以目前不可能與其溝通和進行探測。

這份報告的主要作者、英國諾丁漢大學（University of Nottingham）工程學院助理教授韋斯特比（Tom Westby）稱：「估算智慧文明數量的經典方法倚靠於猜測與生命相關的價值，不過實質上有關這個課題的見解差異相當大。我們的新研究使用新數據簡化這些假設，讓我們可靠地估量在我們的銀河系中（智慧）文明的數量。」

領導研究的天文物理學教授孔塞利切（Christopher Conselice）則表示：「尋找外星智慧文明不單揭示生命本身是如何形成，而且亦為我們提供關於我們自己的文明將持續多長時間的線索。如果我們發現智慧生命是常見的，這將揭示我們的文明可能存在了比幾百年更長的時間。或者，如果我們發現在我們的銀河中沒有活躍的文明，這對我們自己的長期存在而言是一個壞兆頭。」