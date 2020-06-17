消費，浪費？　「報復式消費」的環保夢魘

新型冠狀病毒肺炎疫情在上半年肆虐全球。不過，隨着疫情紓緩，各國政府開始推進重啟經濟的步伐，允許餐廳、酒吧、零售商店等重開。多份調查報告指出，政府重啟經濟勢大大刺激全球零售消費，香港政府也開始向巿民派發一萬元鼓勵本地消費。然而，綠領行動總幹事何漢威提醒，一旦消費者的消費意欲一下子被釋放，過多無謂消費將會為地球帶來可怕的破壞。

各國政府、全球媒體及民間討論的疫情焦點，現已從「如何防控抗疫」，轉移至「後疫情時期的經濟復甦」。不少人期望，疫情後消費者釋放購買力，會成為經濟復甦的強大動力。這或許就是近來掛在口邊的「報復式消費」──在疫情後瘋狂購物，釋發抑壓多時的消費意欲。當然這詞彙放諸全球，或皆能應用得着。

疫情過後，全球會否迎來一場「報復性消費」風暴？（梁煥敏攝）

經濟重啟 消費反彈

二月底，位於中國杭州的杭州大廈購物城在封城令逐步放鬆後重新營業，甫開門五小時，整個商場的實體銷售額便達到1,100萬人民幣，超越商場在去年同一時間的全日總銷售額。不只杭州，全國大小城市皆有出現類似「報復購物」的情況，不同的可能只是民眾「報復」的戰鬥力高低而已。

3月30日，在武漢市武商世貿廣場，工作人員在開門前佈置標誌牌。當日，武漢市多家商場開門迎客。（新華社）

再看日本。JCB信用卡公司參考旗下服務得到的匿名消費數據，定期發表零售業指數。日本國內零售業指數在三月份上半月至五月份上半月，以4.6%至7.6%的幅度下降。不過，五月份下半月開始，零售業指數回升，其中，餐廳、百貨公司和居酒屋的消費額錄得最為顯着的升幅。日本政府在五月中起逐步解除國內不同地區的緊急事態，陸續放寬國民的移動、出行限制。國民消費意欲回升，刺激零售消費。

澳洲聯邦銀行（The Commonwealth Bank of Australia）經濟分析師Gareth Aird在上周五（12日）發表了一份信用卡消費報告，同樣得到相似結論，認為隨着國內經濟重開，零售消費金額顯著提高。

隨着各國政府放寬出行禁令，多了人逛街購物，自然大力刺激零售增長。圖為6月15日印尼首都雅加達的消費者行經Senayan City購物商場。（AP）

消費，浪費？

疫情後，各國政府肯定會大力催谷消費，例如通過派消費券、直接派錢，刺激內銷挽救經濟。以中國為例，投資銀行高盛（Goldman Sachs）發表的研究報告指出，截至五月中旬，中國政府派出約190億人民幣現金消費券，預期可刺激四至五倍的零售消費。

正因如此，不少零售企業一一藉此時機推出各類型促銷活動，一來希望通過促銷收入，彌補疫情下蒙受的損失，二來也是急着「散貨清倉」，務求套現挽救業務。在香港，也不難發現各處零售商店都藉減價促銷，吸引重新回到商場的消費者。

不少零售企業藉疫情紓緩、禁令漸鬆的時機，推出各類型促銷活動。（路透社）

美國也如是，例如蘋果公司藉機促銷，學生只要購買Mac或iPad產品除了享有教育優惠，還可以免費獲得一對AirPod耳機；快餐連鎖店漢堡王（Burger King）、Taco Bell紛紛推出大減價和贈送額外小吃優惠，還鼓勵顧客使用網上訂餐和外賣服務，務求令消費者深感「買得多，慳得多」，合理化消費的衝動。

當然，消費需求大幅增加、網上購物而用多了的郵寄包裝、因「貪新忘舊」添置替代品而被拋棄的「廢物」等，很容易令人忘記可持續消費、環保的理念。

若你本身正在用的電子產品沒有損壞，但同類產品正在進行促銷，會否吸引你「貪新忘舊」？（資料圖片）

在綠領行動總幹事何漢威認為「報復式消費」這個詞彙很「可怕」。「商業世界現時正在推廣這個概念，我很擔心。疫情之下，大家的消費意欲少了，但疫情過後，整個消費如果急劇上升，旅遊、購物等行為都會為地球帶來極為沉重負擔。」何漢威說道。

當整個世界都在說，後疫情時代要以消費推動「失落的經濟」時，在營商角度而言，當然能彌補疫情期間的生意損失和開支。但從環保角度，過多的購物、旅遊，無可避免地浪費了更多資源，最終演變成一場危險的生態災難。

綠領行動總幹事何漢威認為，社會實在不應大力推崇「報復式消費」。（伍振中攝）

推廣「理性消費」概念

疫情逐漸紓緩，現在提醒人們理性消費還不算太遲。何漢威認為，政府正正要在這時間出現，告誡社會大眾千萬要理性消費。

「疫情這幾個月，我們就是履行理性消費（的理念），因為沒那麼多機會去購買無謂的東西……人的需求其實不是那麼大，基本東西便已足夠。」

另外，大型商業機構，尤其是疫情期間生意額突飛猛進的網購平台，制定商業策略時，也應該將減少資源消耗等環保因素納入考量，在追求商業利益之餘，同時履行企業社會責任。

數個月以來，民眾的購物意欲久久未能釋放。當疫情過後，消費者能否保持理性？（Getty Images）

我們身處的香港，普遍市民消費能力偏高，在疫情過後，也會更容易墮入「報復式消費」的陷阱。在過去的日子，香港亦一直被認為是「浪費之都」。但是這場全球世紀危機，能否帶給我們一個機會，在日常生活的消費行為中，多加表現我們的理性，以及反思我們對世界、地球的責任？