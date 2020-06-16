性小眾平權達分水嶺　美國保守派法官「倒戈」寫下重要里碑里

51年前，美國格林尼治村（Greenwich Village）爆發石牆起義，標誌現代同性平權抗爭的開端。半個世紀後，最高法院6月15日裁定同性戀者和跨性別人士受到《1964年民權法》（1964 Civil Rights Act）保障，免遭職場歧視。有人形容，裁決比起同性婚姻合法化還重要，寫下重要里碑里。

2015年，美國通過全國同性婚姻合法化，標誌平權運動的重要時刻。不過同性婚姻從來不是初期同性平權運動領袖的目標，因為他們認為是遙不可及。在紐約市、三藩市、波士頓等城市，目標反而是確保同性戀者於職場得到公平對待。

雖然美國很多地方對性小眾人士提供保障，不過依然有逾半地方未能實現職場平等。有部份保守派議員出手阻撓，也有選民投票禁止。總統特朗普（Donald Trump）上任時，平權運動領袖也擔心保守派法官和共和黨議員掌權，將導致平權運動倒退。

保守派法官「倒戈」 首提跨性別法律保障

最高法院的裁決卻讓所有人吃驚。法院目前以保守派法官居多，最終卻以六比三通過裁判，其中有兩名保守派法官「倒戈」，裁決書甚至是由特朗普親手委任的大法官戈薩奇（Neil Gorsuch）撰寫。從未支持同性平權的首席大法官羅伯茨（John Roberts）也罕有投下贊成的一票。

除了保守派法官的取態讓人驚訝之外，裁決本身的意義也非常重大。法院過往雖然不同裁決擴大同志權利，不過這是首次直接提到對跨性別人士提供法律保障。適逢特朗普政府計劃刪走跨性別人士醫療保險保障，更加顯出裁決的價值。

社會態度漸趨開放 保守勢力不容輕視

從前總統奧巴馬（Barack Obama）支持同性婚姻，再到有公開出櫃的布蒂吉格（Pete Buttigieg）參選總統，體現美國社會對性小眾人士的態度有所轉變。哥倫比亞廣播公司新聞部（CBS News）月初發布的民調顯示，有82%受訪者包括71%共和黨人支持將民權保障擴大至同性戀者，大部份受訪者也認為性小眾於社會遭到歧視。

保守派選民雖然取態變得開放，但仍然有保守派社會和法律組織視性小眾平權為「洪水猛獸」。他們將焦點轉移到跨性別平等，質疑跨性別人士使用公廁和參加體育活動等問題的爭議。律師恩格勒特（Roy T. Englert）指，不要輕視南部和中部保守教會和組織的影響力。

平權運動領袖奧斯本（Torie Osborn）形容，最高法院的裁決影響到數以百萬計普通人的生活，相比同性婚姻更加重大，「是個分水嶺」。隨跨性別權利成為政治角力的戰場，平權議題或再成為大選的一個焦點。