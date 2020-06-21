【推倒雕像】萊佛士也有罪？　新加坡殖民歷史再思考

反種族歧視示威席捲全球 , 同時掀起各地民眾對於殖民歷史的反思, 英美都有不少歷史人物的塑像被示威者拉倒。在新加坡，也有出現類似聲音。有評論認為，被稱為「新加坡之父」的萊佛士（Stamford Raffles）是代表着歧視和霸權的殖民者，新加坡河畔的萊佛士雕像應該要被移除。這種說法竟在網絡上獲得不少迴響。

新加坡名勝地標魚尾獅。（Getty Images）

全球各國反種族歧視示威正如火如荼，殖民歷史亦被重新審視。同樣經歷歐洲殖民統治的新加坡，網絡上也出現類似討論：應如何看待新加坡的現代化奠基者、英國殖民者萊佛士。

十九世紀初，新加坡開埠，萊佛士將其打造成免稅自由貿易港口。短短數年，歐陸、中國、阿拉伯世界的豪商巨賈雲集在此，自由買賣及轉運各地貨品。

新加坡開埠殖民者萊佛士（Stamford Raffles）。（Getty Images）

不過，自由貿易也為新加坡帶來了鴉片。英國殖民官商團隊以新加坡海峽為中心，向遠東各國分銷鴉片，供應給其他東南亞地區及中國，當然也有部分傾銷本地。而且，為了增加殖民政府的收入，英國殖民者將當地賭博、娼妓合法化。萊佛士開埠及其殖民行為，讓他成為頗具爭議的歷史人物。

新加坡智庫公共政策研究院（Institute of Policy Studies）研究員Dhevarajan Devadas在Facebook上發帖文指出，現時新加坡有很多街道和機構，都以萊佛士的名字命名，令民眾經常想起了他。不過，他認為新加坡人現在已經準備好，需要「擺脫過往殖民者的影子」。Devadas後來刪除了這個帖文。

新加坡有很多場所及地點，如萊佛士書院、萊佛士酒店、斯坦福（萊佛士的名字）路、中心商業區萊佛士坊等等，都是以這位開埠殖民者的名字命名。

還有在Twitter上，不少網民討論萊佛士的歷史象徵，甚至認為應該移除國內的萊佛士雕像。

Seeing the revolutionary movement in Bristol where protestors took to the streets and forcibly removed the Statue of slave trader #EdwardColston, its about time we discussed the removal request of the Statue of one Sir Stamford Raffles. A thread. pic.twitter.com/0kb2zuhG8A — Kindness Punk 💗• #BLM 🖤🤎 (@GimmeArif) June 9, 2020

push stamford raffles statue into the river! — neon (@beygonee) June 14, 2020

Francis Light, Stamford Raffles, and all the white colonisers statues should be put down and stored in a museum as a reminder for the future generations of the captive mind syndrome of the ruling elites.



Those statue should only be greeted with a sigh and nods of disapproval. — Antid Oto (@Antid_Oto7) June 12, 2020

Now people are considering to take down a statue of Stamford Raffles, the man who put Singapore on the map. This is a very dangerous slippery slope, and the mark of idiotic shortsightedness. https://t.co/DZzx6TfqHK — Alex Kesin (@alexkesin) June 19, 2020

駐東南亞記者Jeevan Vasagar在《日經亞洲評論》發表題為《新加坡應該移除萊佛士的雕像》的評論文章，認為新加坡早在殖民時期之前，已在區域佔有一席*重要航運地位。所以，新加坡是時候「說一些不同的故事」，給予民眾另一歷史視角，審視新加坡殖民和前殖民歷史。在種族主義日益被挑戰的今天，代表霸權的萊佛士理應需要「消失」。

* 早在14世紀開始，歐洲殖民者還沒來到馬六甲。當時舊稱「淡馬錫」的新加坡，已經是中國與印度之間的重要海運中轉及貿易中心。

新加坡是時候「說一些不同的故事」？殖民歷史，應如何闡述？（路透社）

故意保留的英殖遺風

自新加坡獨立五十多年以來，政府對英式制度、教育的推崇備至，一來希望保持新加坡在亞太地區的獨特身份認同，二來可以促進與先進英語國家的商貿往來。以華人族群佔大宗的新加坡，同時保留着與英語世界的密切聯繫，正是她在強國隙縫中特立生存的獨一無二優勢。

英式精神遺產之代表，唯「新加坡之父」萊佛士莫屬。李光耀執政初期，便已經為萊佛士樹立為人奉敬的形象──據說這是當時輔佐李光耀的荷蘭籍經濟顧問Albert Winsemius提的建議。他極力勸戒李光耀，萬勿移除國內的萊佛士雕像，形容萊佛士代表的英式遺風，是新加坡邁向成功的精神支柱。

新加坡已故總理李光耀。(資料圖片)

所謂「推倒萊佛士」，其實不太可能真只推倒它的雕像。將萊佛士學校、萊佛士酒店中的「萊佛士」除名，成真機會也很微。出現這種聲音，其實也是全球對殖民歷史反思思潮下的一種本土回饋。新加坡人口族群構成複雜，華人、馬來人、印度人、歐亞混血，還有各地來到經商、定居的移民，族群問題本身與這個文化多元社會密切相關。

加上新冠肺炎疫情在當地外地勞工群組爆發而衍生的外勞權益討論，民間出現對於種族問題的反思，並不為奇。

反觀新加坡，單日確診人數自4月5日起急增，至昨日創單日最高的1,426宗，當中不少個案與外勞宿舍有關。（Reuters）

然而，在「是否推倒萊佛士」的討論之外，社會各界及政府反而要想，如何重新審視及定義新加坡人身份認同、本土歷史與英國殖民者的關係。

隨着李顯龍逐漸交棒給第四代領袖。究竟在未來，新加坡應否仍然拿着李光耀時代的那一套闡述本土歷史的史觀，放在現時全球化充滿挑戰的新時代之中？這需要理性和漫長的社會沉澱和思索。