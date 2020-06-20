柬埔寨向遊客徵收「新冠按金」逾2.3萬港元　無病亦不能全數退回

柬埔寨最近宣布，將向所有外國遊客收取3000美元（約23,400‬港元）的「新冠肺炎押金」（編按：英文為Covid-19 service charges，即「COVID-19」服務費），6月11日生效。

美國霍士新聞報道，柬埔寨要求所有遊客在抵達機場時，用現金或信用卡支付這筆押金，同時出示價值5萬美元（約38萬元港元）的旅遊保險。柬埔寨會在遊客離境時退還押金，但不是全額。押金要支付的項目包括：旅客從機場前往檢測中心5美元（約39港元），新冠病毒檢測費100美元（約780港元），之後要在指定酒店入住或在集中檢疫所過夜，遊客在得知檢測結果前，至少要支付每晚30美元住宿費（約230港元）和30美元餐費。

SSCA issues notice on pricing policy for #COVID19 test, quarantine, and treatment services to foreign travelers entering to Cambodia at public hospital pic.twitter.com/HaE8OI34wH — Office of Cambodia's Prime Minister (@PeacePalaceKH) June 16, 2020

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如果同飛機旅客檢測結果皆為陰性，從押金扣減的金額到此為止。但只要同機旅客有一人檢出陽性，所有同機旅客都得在檢疫所隔離14天，所有開銷從押金扣減，包括每天住宿費和餐費共60美元（約465港元），14天共840美元（約6,552‬港元），洗衣服務每天15美元（約117港元），檢疫所醫務人員服務費每天6美元（約46.8港元），保安每天3美元（約23.4港元）。

如果遊客不幸感染病毒，這筆押金將作為住院費和治療費，估計每日住院費和治療費約180美元（約港幣1400元）。如果遊客不幸死亡，柬埔寨官方將用押金支付葬禮成本約1500美元（約港幣12000元）。以上開銷總計超過3000美元，所以需要遊客投保5萬美元旅遊險。

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