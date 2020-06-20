【新冠肺炎】拉斯維加斯重拾昔日光彩　賭城重開兩周危機再現？

位於內華達州的拉斯維加斯（Las Vegas）一度因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而關閉。向來依賴旅遊業「賭城」因而成為美國經濟「原爆點」。隨疫情早前放緩，不少賭場重開，人流之多出乎意料之外，昔日五光十色的城市似乎已經重拾光彩。

重開前，旅遊業和賭場高層均感到忐忑，不知道旅客會否因為疫情而卻步。直到6月4日凌晨解封，旅客即時「浦頭」，景點擠滿人，賭桌也不乏蠢蠢欲動的「賭徒」。

Las Vegas is officially back. pic.twitter.com/EI3nXs2e5w — Arash Markazi (@ArashMarkazi) June 6, 2020

旅客的熱情教人意想不到。Station Casinos營運總監芬奇（Bob Finch）表示，對正面回應和到場人數感到非常高興，旅客透過社交媒體表達對重返拉斯維加斯感到興奮，也對賭場採取的防疫措施感到刮目相看。擁有多間賭場的史蒂文斯（Derek Stevens）指示職員為所有入住旅客送上氣泡酒，甚至親自歡迎旅客。他亦贊助推廣活動，送出2,000張國內前往拉斯維加斯的單程機票。

本地景點同時受惠。酒吧ICEBAR店主鮑曼（Noel Bowman）本來預計重開首日晚上10時打烊，卻因為顧客太多一直營業到凌晨2時。米德湖國家休養地（Lake Mead National Recreation Area）也不乏旅客，有出租船的公司指，重開後的周末是今年最繁忙的周末。食肆雖然只限半數食客光顧，但有餐廳的食材亦很快用完。

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為了吸引旅客和預防疫情，很多賭場度假村法寶盡出。有度假村豁免泊車費。SAHARA度假村對入住到月底的旅客豁免度假村費用，每晚節省38美元。另外也有度假村派發防疫包，送贈口罩和搓手液等。很多餐廳為食客提供電子餐牌，部份酒店新設服務，透過手機應用程式登記入住。

拉斯維加斯是讓人盡情投入的自由度假勝地，旅客最希望無拘無束，口罩和社交距離都成為有形的枷鎖。不少人發覺，很多旅客沒有戴口罩，也沒有遵守社交距離的指引。《拉斯維加斯評論報》（Las Vegas Review-Journal）報道，「賭城」重開近兩周，有最少一名賭場員工確診。專家估計，由於肺炎潛伏期長達兩周，加上檢測需時，未來或陸續出現確診個案。與美國其他地方一樣，拉斯維加斯將要承受重開的風險。