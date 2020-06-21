印度醉猴「酒癮發作」咬人　1死249傷　被判終身監禁

印度曾傳出猴子犯下搶劫、綁架和謀殺，媒體近日再度揭露一樁奇案：一隻酗酒成癮的猴子因為飼主去世、沒有人再餵牠喝烈酒，於是開始抓狂攻擊人類，造成1死249傷。由於牠被捕後始終無法與人及同類好好相處，負責的動物園方近日決定將牠單獨監禁，持續終身。

《每日郵報》報道，這隻「殺人醉猴」名叫卡魯阿（Kalua），今年6歲，曾是北方邦米爾扎布爾（Mirzapur, Uttar Pradesh）一位江湖術士的寵物。平時牠就被餵酒導致酒精成癮，但隨著飼主去世，酒精來源斷炊，卡魯阿因此兇性大發，開始在街頭徘徊、見人就咬，引發當地恐慌。

平時牠就被餵酒導致酒精成癮，但隨著飼主去世，酒精來源斷炊，卡魯阿因此兇性大發（amarujala影片截圖）

報道指牠專挑婦女和女孩下手，用尖牙撕裂她們的臉龐，造成250人受傷，其中1人傷重不治，還有數十名小孩必須接受整型手術。

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卡魯阿最後終於被抓住、關進坎普爾動物園（Kanpur Zoo）。動物學家才發現牠不只有酒癮，還拒吃蔬菜。他們研判，飼主一定有餵牠吃肉，這也可解釋卡魯阿為何脾氣暴躁。

報導指出，關在動物園的卡魯阿仍舊會攻擊女性管理員，若跟其他猴子關在一起，那些同類也會遭殃。動物園醫師那希爾（Mohd Nasir）說，卡魯阿被帶來已經三年，卻始終沒有改善。園方已決定將牠單獨監禁，在牢裡度過餘生。

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