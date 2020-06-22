【美國示威】涉案警員保釋外出購物被認出　途人不停追罵惹熱議

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）死亡案中涉案的其中一名警員庫恩（Alexander Keung）在保釋後，於超市購物被途人認出。一名女子在他購物期間不停指罵他，過程被錄影上載網上，惹來熱論。

庫恩是黑人弗洛伊德死亡案中，4名涉案警員的其中一人。庫恩並非主犯但同被捕，目前被控協助二級謀殺，在提交75萬美元後獲准保釋。6月20日庫恩在前往明尼蘇達普利茅斯（Plymouth）一間超市購物，被店內的途人認出。

「你沒權在這裏購物」

根據上載網上的片段，男子承認自己就是庫恩後，該女子開始追罵：「你竟然像沒事般在這裏悠哉地購物，我不覺得你有權利，你在保釋後不應出門。」

庫恩回應說他抱歉讓她有如此的感受，並準備結帳離開。但該女子窮追不捨，責罵庫恩好像沒害死人，沒有權在超市購物：「我們不會讓你買東西，我們希望你被關起來！」然後叫喊指庫恩在那裏，引來別的途人注意。

庫恩一直被拍攝在鏡頭中，並未有再理會該女子。

影片上載到網上後，惹來熱論，有支持者亦有反對者。（Twitter截圖）

影片上載到Twitter上，惹來熱論。有支持者說警員應受到奚落和唾罵，但亦有網民指庫恩交了保釋金，他有權利前往超市購買所需用品。有反對者亦稱美國有司法系統治他的罪，庫恩不應因單純上街就被騷擾。

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