【新聞教室】中日釣魚島爭議　要從《馬關條約》說起

日本石垣市議會通過釣魚島（日稱尖閣諸島）的行政規劃更名議案，把地址名稱由「登野城」更變為「登野城尖閣」，外界認為日本的舉動將惹來中國的強烈不滿。 釣魚島領土爭議是中日間的芥蒂，雙方均認為釣魚島屬於自國領土。會造成爭端的原因，與一段歷史有關。

圖為2009年，高空拍攝釣魚島的照片。釣魚島的領土主權一直成為中日間的芥蒂。（Getty）

釣魚島位於中國東海、沖繩海槽以北、台灣東北外海。釣魚島距離台灣彭佳嶼約140公里，距日本石垣島則為175公里，雙方十分接近。

說明釣魚島的爭議要追溯回清朝，從歷史開始。清朝1895年在甲午戰爭中戰敗，被迫與日本簽署《馬關條約》，其中把「臺灣全島及所有附屬各島嶼」割讓予台灣。日本實質統治台灣至二戰結束，日本1945年投降後，接受《波茨坦公告》並歸還過去「竊取中國之領土」。

釣魚島是否屬於台灣？

釣魚島之所以出現爭議，正是雙方在釣魚島是否屬於上述的「臺灣附屬島嶼」中。中國稱台魚島早於明代已有記載，是中國與琉球來往必經之地，並在明代與清代，視為台灣島嶼的一部分。因此《馬關條約》包括釣魚島，日本歸還侵佔領土已把釣魚島一拼歸還。

但日本則稱早在《馬關條約》簽署前，日本經過考察證實釣魚島屬「無主之地」，並在期後在釣魚島上建立住屋及建設進行實質統治。所以《馬關條約》不包括釣魚島，在歸還台灣時也自然不包括釣魚島。

2012年日本「國有化」釣魚島，引起中國大規模反日示威。圖為2012年9月，在北京駐日本駐中國大使館外的反日示威。（Getty）

互相矛盾的史料記載

在今天國際法在處理土地爭議時，會採用「無主地先佔」原則，而在18世紀以前，國際法上土地是屬於「發現即領有」原則，所以誰先記載釣魚島屬於誰成為關鍵。

中方指出中國不僅在明代已發現並記載釣魚島的存在，在過去18世紀日本自行出版有關琉球王國疆界的地圖上，亦把釣魚島標示為中國的土地，因此釣魚島應屬於中國。

日本同找出在明清的古籍記載中，及部分當年外國使節繪制的地圖，未有把釣魚島劃入中國領土的情況。甚至出現釣魚島是琉球王國的一部分（儘管《馬關條約》的談判中日已確認釣魚島不屬琉球王國），或公認的無主之地。史料記載出現矛盾，中日雙方均能找到記載引證自己正確。

美國在1972年把沖繩縣的管轄權交換日本，其中包括了釣魚島。圖為2018年，沖繩普天間基地。（Getty）

美國1972年把釣魚島「歸還」日本

讓事情變得更複雜的，是美國的參與。日本二戰戰敗後被美軍控制，沖繩縣由美軍托管。儘管《波茨坦公告》中定義日本的版圖未包含釣魚島，但美國當時對釣魚島擁有實質控制權。至1972年美國將沖繩管理權移交日本時，一併把釣魚島管轄權也交給日本，成為了混亂的開始。

美國在2014年發表的《美日聯合聲明》聲明中，表示釣魚島群島適用於《美日安保條約》，但同時表示對釣魚島主權問題不持任何立場。

美國意識到中日在釣魚島上有領土爭議，因此小心地分開了「管轄權」與「主權」。美國承認日本擁有釣魚島的「管轄權」，但對「主權」則不抱立場。因此在釣魚島的主權爭議背後出現美國身影，亦令問題變得更複雜。