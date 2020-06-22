【新冠肺炎】吃下美國泰森肉食　會令你感染病毒嗎？

美國、德國、英國等地均先後傳出肉食工場爆發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）感染。吃來自這些爆發疫情品牌以至工場的肉類，會感染新冠肺炎嗎？

美國泰森食品公司（Tyson Foods）位於阿肯色州（Arkansas）的一間廠房近日出現新冠肺炎疫情，3700多名員工中有481人確診。中國6月21日宣布暫停輸入所有來自泰森食品的肉類產品，香港亦同日跟進。

中國目前新冠肺炎疫情已逐漸消退，但在北京仍然出現新感染個案，有關措施是預防病毒經肉類傳播，以免疫情蔓延。

自美國爆發疫情至今，有相當一部分患者確實來自肉類處理工場。截至6月16日，美國已有逾2.5萬名肉類處理工場的員工確診新冠肺炎。相信是與擠迫的工作環境，衛生及空氣流通等因素有關。

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肉會煮熟才吃

吃來自這些爆發疫情品牌以至工場的肉類，會感染新冠肺炎嗎？答案是至目前為止，並沒有證據顯示可以因此傳播。

美國福布斯（Forbes）雜誌引述哥倫比亞大學梅爾曼公共衛生學院（Columbia Mailman School of Public Health）感染及免疫中心拉斯穆森教授（Angela L. Rasmussen）指出，有關傳播的風險很低。

圖為4月28日，泰森食品在超級市場的雞肉製品。因泰森有生產工場出現集體感染，中國暫停進口相關製品中。（Getty）

拉斯穆森表示，肉類一般會經煮熟才食用。新冠病毒與其他在肉類存在的病菌一樣，會被高溫消滅。因此煮熟肉類，會連同新冠病毒一同消滅，這時再把肉吃下理論上不會感染新冠肺炎。

即使病毒是殘留在肉類包裝紙上，考慮肉類會經過長途運輸，病毒無法於長期暴露在空氣的表面上生存。同時只要人們保持常洗手清潔、不隨意觸摸口鼻的習慣，因觸及肉類包裝感染新冠肺炎的風險，仍然很低。