The Last of Us 2：不喜歡性愛場景就是處男嗎　政治正確走火入魔

前作曾賣出超過2,000萬套的The Last of Us 2(《最後生還者2》)於發售前獲得數十家媒體一片滿分好評,結果發售後慘遭滑鐵盧,於評分網Metacritic上的玩家評分僅有3.8分(滿分10分,4.9萬人評價)。對此,多媒體評論網IGN編輯奧布萊恩(Lucy O'Brien )很不服氣地在Twitter上反擊:「抱怨遊戲中的性愛場景的都是處男,而且永遠都會是處男。」

奧布萊恩的推文中表示,那些不滿(陽剛女性)性愛場景的玩家,是因為這種性愛不能滿足他們的性癖,因為他們是處男,而且永遠都會是處男。奧布萊恩還表示,雖然這些玩家永遠不能感受到真實肉體的觸感,但幸好他們還有日本動漫可以安慰自己。

推文發出後遭到大量玩家抗議,因此不久後刪除,但已經在世界各大網路論壇如reddit、NGA等等引起討論。IGN是在發售前給予滿分評價的媒體之一,該評論並盛讚《The Last of Us 2》是「本世代最好的遊戲之一」,故事「層次豐富而令人心碎」,讓玩家「對人類精神的強大和脆弱」進行探索等等。

值得注意的是,《The Last of Us 2》在推出前已經引起「政治正確」之爭:遊戲項目主負責人兼公司副總裁德魯克曼(Neil Druckmann)在其Instgram上,引用了美國搖滾樂手科本(Kurt Cobain)的名言:「厭惡同性戀、不同膚色或女性的人請不用買我的唱片。」似乎預吿了遊戲將會有「政治正確」的內容,有種族歧視或是性傾向與性別歧視的人並不是遊戲設定的課群。

政治正確(Political Correctness),是指避免冒犯或歧視弱勢族群的態度,包括用詞、行為與公共政策等等,是一種「積極性的平等主義」;最近10年,身體力行政治正確的人們用社會進步主義觀點(包括女權、民權和多元文化等)對其他人的言行進行糾正,在網路上也被稱為「社會正義戰士」(Social Justice Warriors,SJW)。

SJW的觀點中,也包括了對女性的胖瘦美醜等體態容貌不應該有先入為主的偏見,也就是「所有人都很美」(Everything Is Beautiful)。因此,當《The Last of Us 2》中出現了具有陽剛體態的女性的性愛場景時,不能欣賞這類場景之美甚至出言批評的玩家,在SJW看來就是具有歧視心態。

奧布萊恩的推文引發抗議,最後刪文。(twitter@Luceobrien)

但是因為認為對方具有歧視心態,就用另一種歧視來對待,這難道又符合政治正確嗎?以奧布萊恩的推文為例,她同時使用了「處子羞辱」與「動漫迷羞辱」:將沒有過性經驗當做是一種缺陷,再以此嘲諷那些喜愛日本動漫的人。

如果說陽剛的女性不應該被批評,為什麼沒有性經驗或是喜歡日本動漫的人就應該被嘲諷呢?再加上,許多人不是不喜歡「陽剛的女性性愛場景」,而是不喜歡「所有的性愛或裸露場景」,這牽涉到保守派、反物化女性、兒少保護等不同的團體與論點,一口氣得罪那麼多人,也難怪會被抗議到刪文了。

事實上,遊戲中還有女同性戀的角色,但其性愛場景就直接被跳過;而陽剛女性與男性的性愛場景不但沒有跳過,甚至還裸露胸部。這種表現差異也讓玩家質疑,遊戲中所謂「政治正確」的元素,目的並非讓玩家尊重不同的美感,而是強迫玩家接受制作人的美感。

近年在ACG界,已有不少關於「政治正確」的抱怨,認為SJW正在對ACG的表現方式進行實質審查,包括服裝、身材、容貌等等,包括《最終幻想VII 重製版》的女主角「胸部縮水」、《閃亂神樂》系列對比基尼服裝進行模糊化處理等等。不過,也並非所有人都買單,《Cyberpunk 2077》的原作便曾表示,身為黑人,他已厭倦網路上的「好心人」像父母一樣吿訴一個黑人該被什麼東西冒犯。