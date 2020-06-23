The Last of Us 2：不喜歡性愛場景就是處男嗎　政治正確走火入魔

前作曾賣出超過2,000萬套的The Last of Us 2（《最後生還者2》）於發售前獲得數十家媒體一片滿分好評，結果發售後慘遭滑鐵盧，於評分網Metacritic上的玩家評分僅有3.8分（滿分10分，4.9萬人評價）。對此，多媒體評論網IGN編輯奧布萊恩（Lucy O'Brien ）很不服氣地在Twitter上反擊：「抱怨遊戲中的性愛場景的都是處男，而且永遠都會是處男。」

奧布萊恩的推文中表示，那些不滿（陽剛女性）性愛場景的玩家，是因為這種性愛不能滿足他們的性癖，因為他們是處男，而且永遠都會是處男。奧布萊恩還表示，雖然這些玩家永遠不能感受到真實肉體的觸感，但幸好他們還有日本動漫可以安慰自己。

推文發出後遭到大量玩家抗議，因此不久後刪除，但已經在世界各大網路論壇如reddit、NGA等等引起討論。IGN是在發售前給予滿分評價的媒體之一，該評論並盛讚《The Last of Us 2》是「本世代最好的遊戲之一」，故事「層次豐富而令人心碎」，讓玩家「對人類精神的強大和脆弱」進行探索等等。

值得注意的是，《The Last of Us 2》在推出前已經引起「政治正確」之爭：遊戲項目主負責人兼公司副總裁德魯克曼（Neil Druckmann）在其Instgram上，引用了美國搖滾樂手科本（Kurt Cobain）的名言：「厭惡同性戀、不同膚色或女性的人請不用買我的唱片。」似乎預吿了遊戲將會有「政治正確」的內容，有種族歧視或是性傾向與性別歧視的人並不是遊戲設定的課群。

政治正確（Political Correctness），是指避免冒犯或歧視弱勢族群的態度，包括用詞、行為與公共政策等等，是一種「積極性的平等主義」；最近10年，身體力行政治正確的人們用社會進步主義觀點（包括女權、民權和多元文化等）對其他人的言行進行糾正，在網路上也被稱為「社會正義戰士」（Social Justice Warriors，SJW）。

SJW的觀點中，也包括了對女性的胖瘦美醜等體態容貌不應該有先入為主的偏見，也就是「所有人都很美」（Everything Is Beautiful）。因此，當《The Last of Us 2》中出現了具有陽剛體態的女性的性愛場景時，不能欣賞這類場景之美甚至出言批評的玩家，在SJW看來就是具有歧視心態。

奧布萊恩的推文引發抗議，最後刪文。（twitter@Luceobrien）

但是因為認為對方具有歧視心態，就用另一種歧視來對待，這難道又符合政治正確嗎？以奧布萊恩的推文為例，她同時使用了「處子羞辱」與「動漫迷羞辱」：將沒有過性經驗當做是一種缺陷，再以此嘲諷那些喜愛日本動漫的人。

如果說陽剛的女性不應該被批評，為什麼沒有性經驗或是喜歡日本動漫的人就應該被嘲諷呢？再加上，許多人不是不喜歡「陽剛的女性性愛場景」，而是不喜歡「所有的性愛或裸露場景」，這牽涉到保守派、反物化女性、兒少保護等不同的團體與論點，一口氣得罪那麼多人，也難怪會被抗議到刪文了。

事實上，遊戲中還有女同性戀的角色，但其性愛場景就直接被跳過；而陽剛女性與男性的性愛場景不但沒有跳過，甚至還裸露胸部。這種表現差異也讓玩家質疑，遊戲中所謂「政治正確」的元素，目的並非讓玩家尊重不同的美感，而是強迫玩家接受制作人的美感。

近年在ACG界，已有不少關於「政治正確」的抱怨，認為SJW正在對ACG的表現方式進行實質審查，包括服裝、身材、容貌等等，包括《最終幻想VII 重製版》的女主角「胸部縮水」、《閃亂神樂》系列對比基尼服裝進行模糊化處理等等。不過，也並非所有人都買單，《Cyberpunk 2077》的原作便曾表示，身為黑人，他已厭倦網路上的「好心人」像父母一樣吿訴一個黑人該被什麼東西冒犯。