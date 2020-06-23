美國Z世代的理想主義能否藉2020大選「一戰成名」

上周，美國網民在抖音海外版Tik-Tok發起號召，呼籲反對特朗普的年輕人在網上索取特朗普周末競選集會的門票，但不出席集會，製造出席人數多的假象，最終成功令競選集會出乎意料地冷清。 Tik-Tok主要用戶群──美國Z世代網絡社運軍團，似乎將擅於利用網絡大數據的特朗普競選團隊殺得一個措手不及。美國Z世代在政治的影響力，可能比我們想像中更加巨大……

圖為6月20日美國民眾在俄克拉何馬州塔爾薩市（Tulsa）出席總統特朗普的競選集會，出席人數寥寥無幾。（AP）

Z世代泛指1990年代中葉至2000年代中葉出生的人，現時這群人的年齡主要是16歲至25歲。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）的數據顯示，在2020年美國大選，有十分一的合資格選民屬於美國Z世代。但他們的政治取態似乎對共和黨相當不利。皮尤在一月份發表的問卷調查指出，高達77%的美國Z世代選民，並不認可總統特朗普的工作。

皮尤研究中心這樣描述美國Z世代：他們的種族與族群分布比起先前數代人都要更加多元化（more racially and ethnically diverse）；他們正在演變成最高教育程度的一代人；他們是數碼原居民（digital natives），只有很少、甚至沒有任何對於前智能電話時代的記憶；他們認為美國國內日益強化的種族多元是好事；不同於老一輩，他們其實並不太殷切追求美國優越過其他國家。

因此，當特朗普說起「American First」（美國優先）、「Make America Great Again」（讓美國再次偉大），這些口號顯然不對美國Z世代的胃口。

美國年青一代的族群分布比起先前數代人都要更多元化。（AP）

後物質世代的新標準

美國Z世代的成長年代理應相對美好的。他們雖然親歷2008年次級房屋信貸危機及其連鎖效應引發的環球金融衰退，但其實基本上也是在電視新聞上「看見」而已。當時他們仍處幼嫩，並沒有切身感受到金融危機的威力。而且，美國政府在2008年後大力向市場注入鮮活資本，拼命催谷經濟，10年代以後，開始在就業市場產生作用。失業率從10%的高位，降至2015年後的大致5-6%。直至新冠肺炎疫情之前，美國失業率達到近50年以來的歷史性低位。

不過，成長於網絡時代的美國Z世代並不單侷限於老一輩所追逐的物質生活滿足，他們希望將自己的人生滿足感，建基於追求平等、大愛、自由主義等價值觀的精神生活層面。但是，這十年來，他們看到社交平台、網絡及電視媒體等資訊塑造而成的社會面貌，總是離不開種族不公、性別歧視、派系政治的守舊議題。

在精神生活這方面，美國Z世代顯然沒得到滿足。最近數星期的「Black Lives Matter」反種族歧視示威、再早一段時間蔚為風潮的「#metoo」、LGBTQ等性別和性小眾平權運動，雖然不完全是美國Z世代領軍牽頭，但他們的群體參與，對運動的風起雲湧無疑帶起了關鍵作用。

美國紐約一間著名同志酒吧。（路透社）

當然，相信對美國Z世代日後影響最深遠的，肯定是這半年以來的新冠肺炎疫情。

一場疫症，把美國潛在的社會痼疾及政治流弊硬生生地挖掘了出來，例如疫情下染病率最高的黑人群體、貧富懸殊的醫療體制、白宮的疫情治理措施失效等等。皮尤研究中心在三月份做了一項問卷調查，竟然有一半的18至23歲美國Z世代受訪者表示，他們自己或家裏有成員在疫情期間丟了工作，或被削減薪水。2008年金融危機，他們痛不切身，甚至可說事不關己。但是新冠肺炎疫情，仍然在上學或剛踏進社會工作的美國Z世代，切切實實感受到這一場社會危機。他們感到極度失望和不滿，不難理解。

美國Z世代透過社交平台散布政治影響力的威力強大，他們通過網絡串連，催化社會運動成型。平等、公義等烏托邦理念無疑是他們背後的價值推動力。這反過來在主流政治上築建起橋頭堡來，譬如促使議會內左翼、進步派政客「左上加左」，進一步追逐社會福利政策內的平等因子，這充份體現在全民醫保（Medicare for All）、學貸減免等議題之討論。

桑德斯（Bernie Sanders）年紀老邁，但他競選時很受年輕人，尤其Z世代歡迎，皆因他的左翼福利政綱正中他們下懷。（Getty Images）

同溫層的盲點

2016年為特朗普競選團隊數碼總監、現任2020年競選經理的Brad Parscale，以他為首的大數據團隊過往十分擅長利用社交平台網絡數據，制定具針對性、目標性的選舉方略。不過，熱衷針砭時弊的美國Z世代，成為懂得玩弄大數據、演算法規則的「網絡自由派」（online liberals）龐大社運團隊。今次一大群來自TikTok的「網絡自由派」，透過互聯網大肆宣傳、呼籲其他人報名出席集會，人為地製造「很多人出席集會」的假象，正好以子之矛攻子之盾，弄得特朗普競選團隊大失預算。

2016年，Brad Parscale時任特朗普競選陣營的數碼總監，他領導的大數據團隊之工作奠定了特朗普的勝利。（Getty Images）

然而，有聲音質疑，美國Z世代的理想主義，與現實政治的步伐並不掛鉤。像TikTok這類短促的碎片性內容載體平台，演算法效應制造出的同溫層，讓擁有相似取態、思維的人圍爐取暖。舉例說，類似上周的「呼籲報名卻不出席集會」行動，正面看來是一個網絡社運行為，然而從另一面（不屬同一個同溫層的人）看來，卻是一次集體的欺詐行為，惹人反感。這顯然不利共識民主（consensus democracy）的廣義實踐。

《紐約時報》評論家Charlie Warzel發表了一篇名為《Gen Z Will Not Save Us》（Z世代並不能拯救我們）的文章。他指出，很多人認為Z世代發起的政治參與運動，或許能夠「拯救我們」，免讓特朗普再多做四年。但他認為現實更加複雜，2016年的選舉，已證明網絡世界同溫層的盲點。

美國Z世代的自由聲音固然需要獲得重視，但處於現今這個充斥演算法、碎片新聞的網絡虛擬化社會環境，若然政策制定者、媒體以囫圇吞棗的方式消化及接收意見，反而無助於修補現今美國社會兩極化之極端稜角。