俄18歲旅遊網紅峇厘騎重型電單車失事爆頭亡　與父爭執成最後對話

擁有130萬人追蹤的俄國18歲女網紅翠碧斯（Anastasia Tropitsel）不僅有甜美外型，更是百萬富翁，成為人人稱羨的人生勝利組。然而，日前翠碧斯卻在峇厘島度假時，因騎重型電單車不慎失速，以高速90公里時速撞毀，不幸當場身亡，她生前才剛和父親發生爭執，沒想到竟也成2人最後對話。

粉絲逾百萬 點圖瀏覽翠碧斯惹人羨慕的旅遊與生活照：

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根據每日郵報報道，自15歲開始，碧翠斯便開始經營網路社群，她經常在網路上分享美好的旅遊生活，如今已超過130萬人追蹤，成為百萬富翁。而由於近來新冠肺炎肆虐全球，她選擇停留峇厘島，並持續在網路上更新她在峇里島的度假體驗。

不過，就在21日下午，她騎着重型電單車旅行時，車身以90公里時速逐漸「搖晃」，直到最後不慎失控撞上分隔島，不幸當場爆頭身亡。當時與翠碧斯同行的男友親眼在車後方目睹整起意外，他在Instagram公布這件不幸的消息，粉絲們得知後紛紛留言哀悼，「你永遠都是美麗的樣子」、「希望她還活著」、「為什麼善良的人總是無法逃脫命運」。

據了解，在翠碧斯發生意外的前些日子，她才和父親大吵一架，她的父親警告她不要沉迷於網紅世界，沒想到這場父女爭執竟成為2人最後的對話。

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