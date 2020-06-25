美國女子42年前是墮胎失敗的「胎兒」　尋回生母卻發現更驚人真相

撰文：聯合新聞網
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現年42歲的美國女子蜜西（Missy）自幼便知自己是被養父母收養，她的養父母也從未對她隱瞞，她還有一位大4歲的姊姊相伴，始終過著幸福的日子。直到14歲時，她的養父母才告訴她事實，原來她是一個墮胎失敗的「胎兒」，她的生母在懷孕7個月時選擇墮胎，但她卻因手術失敗而存活下來，2名好心的護士將她救了下來，後來才被收養，沒想到最終與生母相認後，蜜西竟又得知令人痛心的真相。
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直到2016年，蜜西決定與露絲正式見面，蜜西說「儘管我是那次意外的受害者，但露絲也是第二個受害者，我們要繼續活著，因此選擇原諒」，如今她們都住在密蘇里州堪薩斯城，2人能經常見面往來，最終露絲與蜜西的家庭也都能相處融洽。
I was a botched abortion and left to die as 'medical waste' - mum didn’t know I existed but I tracked her down at 30 https://t.co/M9qZMZVwGY— Bulldog66 #DefundTheBBC (@Bulldog665) June 22, 2020
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