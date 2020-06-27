Facebook「跪低」抵制戰線成功？　損失輕於鴻毛大台不倒

Facebook是現代網絡世界的「大台」。從親朋好友的動態，到熱門時事新聞，以及潮流商品廣告，全部應有盡有。不過Facebook對於仇恨言論和假消息的「不作為」引起廣告商不滿，因而發起抵制行動，不同品牌先後加入，停止向Facebook落廣告。面對抵制潮，公司終於作出回應，將標籤所有違反規則的帖文。事件會就此告一段落嗎？

美國總統特朗普（Donald Trump）一則「郵寄選票涉舞弊」的推文被Twitter加上「事實核查」標籤，加上反種族歧視示威伴隨的網絡言論，社交媒體對於規管言論面臨考驗。作為龍頭之一的Facebook選擇「袖手旁觀」，明言不做「真相仲裁者」。

Facebook的處理手法，不但引起員工不滿發動罷工，民權組織聯同廣告商發起「#StopHateForProfit」抵制戰線施壓。支持抵制的組織Color of Change指，近百間廣告商已經加入行動。大部份參加者都是小型企業，但近日愈來愈多大型企業相繼加入，壯大抵制運動的聲勢。

▼想知道有什麼公司加入抵制行動，以及去年透過Facebook於美國刊登廣告開支，請點擊以下圖輯：

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朱克伯格獨大「抗壓力」強

Facebook去年收益近700億美元，幾乎全部都是來自廣告。不過單憑以上公司明顯不足夠推倒大台。根據廣告分析平台Pathmatics的數據，Facebook廣告費最多首百位間公司，只有約三間參與抵制行動，聯合利華（Unilever）、威瑞森（Verizon）和REI分別排第30位、第88位和第90位。

首百位的公司合計為Facebook貢獻42億美元廣告費，其餘大部份收益則來自中小企，要使到Facebook感到「肉痛」，就要數以萬計的中小企加入，並要「持續作戰」。而且Facebook的用戶群龐大，市面缺乏同樣級數的廣告平台，企業較難離開Facebook的懷抱。

Facebook能夠冷待外界指控也是源於「結構」問題。公司行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）「一人獨大」，對公司行使完整表決權，不能被股東「踢走」，因此朱克伯格有權獨力頂住外界壓力。尼達姆公司（Needham & Co.）行業分析師馬丁（Laura Martin）指，如果是由委員會經營的公司，便要回應，因為董事會將威脅解僱行政總裁保障收益，不過這個情況不會在Facebook發生。

FB讓步 真的從此不一樣？

面對抵制潮，Facebook終於決定標籤所有違反規則的帖文，但成效仍然有待觀察。麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）公民媒體中心總監朱克曼（Ethan Zuckerman）表示，事件提醒外界Facebook仍然有力於大選中傳播假消息，而標籤功能是否有效則取決於Facebook的人工智能有多好。他指，如果門檻太低，標籤「老是常出現」，用戶便會開始無視標籤。

「#StopHateForProfit」抵制行動只是呼籲公司7月暫停刊登廣告，對Facebook的影響或許是輕於鴻毛。如果Facebook的改變不奏效，廣告商要打「持久戰」，就難免要考慮將廣告費改為投放其他平台，例如其他社交媒體、傳統「線性電視」或Hulu等串流平台。Facebook高層管理人員波茲（Neil Potts）曾承認，公司經歷信任危機。極其量只能說抵制戰線取得「階段性勝利」，往後還有不少變數。