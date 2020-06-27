法國男因病三度換臉　10年來開刀兩次　第二次手術後終於敢照鏡

法國一名患有遺傳病的男子10年前首次接受換臉手術，其後出現排斥反應，需要再次換臉，令他成為史上首個兩度「換臉」的人。他已擁有過三張不同的臉，外界對他的經歷與心理變化非常好奇。他近日接受傳媒訪問，坦言換臉後最大的改變是，他終於敢注視鏡中的自己。

現年45歲的哈莫（Jerome Hamon）患有神經纖維瘤病，這種病的病人會有1%機率出現臉部輪廓嚴重變形的症狀。而不幸地，哈莫的面部出現腫瘤，變形的情況很嚴重，整張臉的輪廓有如已融化的牛油，五官也不清楚。

哈莫2010年6月首次接受換臉手術，其後再在2018年1月第二次換臉。有人擔心哈莫改變外貌後能否建立自我認同。哈莫表示：「在我內心，我還是我。惟一的改變是在接受首次手術之前，我無法注視鏡中的自己，我僅僅是看見了自己。手術後，我能細看鏡中的自己。」

哈莫終於敢注視鏡中的自己。圖為2018年4月13日，他在巴黎一間醫院中公開接受第二次手術後的樣貌。（Getty Images ）

在接受第二次手術時，哈莫要住院一年，身體上經歷了極大的痛苦，但一切卻令他的心靈更堅強。多年來，他曾被人嘲笑和羞辱，見證到人性的黑暗面，卻也透過接受臉部捐贈，感受到人性的無私。他現時能感受到幸福，不再受別人目光影響。

哈莫自稱是閱讀改變他的生命，音樂也為他帶來救贖。法國音樂家雅爾（Jean-Michel Jarre）的作品，在他住院時令他平靜下來。現時哈莫只希望能在書店中工作。