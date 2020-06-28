日本魚市場驚現「外星美食」章魚卵　生吃最美味剖開還會爆漿

日本男女老幼對於章魚料理一點都不陌生，但「章魚卵」就不是那麼常見。有日本網友近日在東京都內一處魚市場的食堂發現店家有賣章魚卵、一個要價1150日圓（約83港元），更在IG貼出剖開章魚卵的實況影片。

從影片可看到，這個章魚卵體積大到要用雙手小心捧住，沒辦法一口直接吞下去。黏糊糊的薄膜外層更是堅韌，即使用竹牙籤，還要費點力氣才能插進去，但是左勾又挑，還是沒辦法破壞章魚卵。

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最後，這位日本網友就像台灣人吃肉圓一樣，拿免洗筷挑開內餡，才見到像是外星觸手一樣的物質流出來。可見到章魚卵其實更像是卵袋，裡面滿滿都是乳白色的半透明長形卵。

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根據同行的另一位美國網友表示，章魚卵是秤重賣，每100克250日圓（約18港元），他們買的重約400公克要價1150日圓。雖然它的外觀看起來有點嚇人，但吃起來除了有彈性和爆漿感，還有濃濃的奶油味，不太像一般的章魚料理，更像是「混和鮭魚卵和章魚的美味」。

這位美國網友還說，食堂建議不要煮章魚卵，就直接加醬油，或混一點山葵或柚子醋，即可直接食用。

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