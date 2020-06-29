【新冠肺炎】歐盟並非只有西歐　中歐及東歐才是抗疫最成功的地區

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球肆虐，歐美相關的疫情消息我們經常接觸。但若有留意的會發現，西方媒體以至亞洲媒體經常報道的，都集中在西歐及北美的疫情，中歐內陸以至東歐國家甚少提及。而事實這些國家，抗疫遠比西歐成功。

截至6月28日，當英國、法國等國家已錄得超過20萬的病例，數以萬計人死亡的同一時間，在中歐內陸及東歐國家，疫情數字卻是驚奇地少。匈牙利累計感染人數4,142個，死亡僅581人；克羅地亞累計感染人數2,691個，死亡僅107人；愛沙尼亞累計感染人數1,987人，死亡只有69人。

圖為4月16日的希臘雅典，政府呼籲民眾留在家中避免外出，不要前往慶祝復活節。（Getty）

被忽略了的地區

在一般談及歐洲疫情，包括西歐媒體，都集中報道英國、法國、德國等的國家。這除了因為它們是歐洲的代表外，亦是疫情最嚴重的地區。內陸中歐國家及東歐普遍較西歐的國家貧窮，抗疫卻遠比西歐成功，讓人不得不問道：它們是如何做得到。

會造成感染率較低，死亡率下降的原因很多。人均預期壽命可能是一個理由，根據世界銀行2019年資料，英國預期壽命是81歲，較匈牙利高出5歲，愈年長代表愈多老人家會成為病毒襲擊目標，新冠病毒對年長人士特別致命。

人口較低也是原因之一，相比西歐國家東歐人口平均密度低，這與部分北歐國家為何感染率低是同樣道理。

克羅地亞要求國民乘搭交通工具時，必須佩戴口罩。圖為6月25日，克羅地亞薩格勒布的電車上。（Getty）

圖為3月13日，斯洛伐克與奧地利的邊境。斯洛伐克實施邊境限制措施防止病毒在國內擴散，該國至今累計感染人數1,664人，遠較奧地利少。（Getty）

政府意識十分重要

但除了這些以外，政府政策及意識亦顯得重要。瑞典人口只有1,000萬，與希臘相同，但希臘的累計感染人數只有3,376人，遠較瑞典的65,137人低。瑞典的「佛系抗疫」被指是造成大規模感染的原因。

相反希臘政府卻因明白自己醫療系統的脆弱，因此早在2月疫情爆發初期已嚴肅對待疫情，政府採取嚴格限制措施，並嚴罰違反限聚令的國民。

希臘在3月頒布禁令，所有違反限聚令的國民會被處罰150歐元（約1,300港元），至今已讓希臘政府收得425萬歐元的進帳。

在克羅地亞，政府每日簡報包括國家檢測數字，追踪和隔離的詳細訊息。如公布確診病例的具體位置，有多少人接受了檢測及有多少人被隔離等。自從2月底首位患者出現後，有關措施持續至今。

有評論指媒體忽略這些地區，與傳統偏見有關，認為那些地區不被關注。且西歐普遍不習慣拿東歐作榜樣，當捷克在3月要求國民外出要戴口罩的時候，到4月英國還在辯論到底應否戴口罩。

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