【Z世代‧三】社運疫情夾擊　香港SLASH族青年如何自處？

過去一年，香港經歷社會動盪，影響Z世代上課、畢業、就業和生活。政治前景、經濟現況、家人期望都從此不一樣，加上今年疫情，不僅停工停課，連生涯規劃都需要重新思考，年紀輕輕的他們如何逆境自強？

（此為【Z世代】系列報道之三）

【Z世代】系列報道：

Hi, Zoomers! 「新冠世代」年青人疫境登場

成長於黃金時代 中國年青人真的「富裕又快樂」？

疫情至今重挫本地各行各業，香港失業率增至逾十五年新高，5 月最新季度失業率增至5.9%，較上月的季度失業率升0.7 個百分點，就業不足率升至3.5%，為近十七年高位。根據政府統計數字，2020年1至3月的整體失業率是4.2%，當中20至24歲青年失業率是9.8%，25至29歲青年失業率是5.1%，兩個年輕組別失業嚴重程度均高於整體，反映這段時期年輕人所受的影響甚深。

近年，斜槓青年（slash族）趨增，他們不再從事朝九晚五的單一職業，而是有彈性地從事多份工作，例如一邊做時裝買手，一邊做KOL，又或者一邊做拳擊教練，閒時做電召車司機。他們擁有更大的自由度，上班時間更具彈性，可更靈活安排外遊假期，但要承受較大的收入風險。隨着網絡發展及商務普及，加上Ｚ世代的「數碼原住民」特性，愈來愈多年輕人決心放棄困身的全職工作。

朝九晚五的全職工作未必再適合追求自由和彈性的年青人。(資料圖片)

待人接物較遜色 職場常碰壁

畢業一年的林威達在大學時念數據分析，畢業後曾做獵頭公司和資訊科技公司。他有感所學科目的專業不符合個性，故轉做斜槓青年，從事保險和初創（start-up），主要幫公司申請政府資助，如支援中小企的BUD專項基金。疫情期間，他猶幸工作沒有太大影響，很多人查詢保險的涵蓋範圍，而且有很多公司因財困而需要申請政府資助。

作為Z 世代，雖然坊間喜歡講工作與生活平衡（work-life balance），他則更喜歡work-life mixed，可能早上工作一段時間，之後花數小時約朋友聊天吃飯，然後再返回工作崗位，這樣工作時間及地點更有彈性。

林威達(左)認為新世代的優勢在於創新思維。(受訪者提供)

談到Z 世代的優點，林威達認為：「新世代的優勢是擁有創新思維，許多公司招聘年輕人都是看中這一點。」新世代知識面廣、擅長IT 及科技應用，對公司在網上宣傳方面甚具優勢。此外，他認為新世代在求學期間出外交流的機會增多，也增長了見識和擴闊視野。

談到缺點方面，他指出：「在待人接物方面較遜色，有些朋友正面對和同事難融洽相處的職場問題。」新世代雖然有不俗的意念，但缺乏實踐經驗。在大學做project和在職場工作是不同層次，不少年輕人初投職場經常碰壁。

香港接連面對社會動盪和疫情衝擊，年青人如何逆境自強？(資料圖片)

對於接連的社會動盪和疫情影響，林威達不感悲觀，「任何地方都有發展機會，雖然移民對部份人來說是一個選項，但我相信凡事有危便有機。」他認為年輕人對社會抱有責任感，願意改變社會。

學習動力看興趣 懂靈活轉型

剛畢業的Hayden（化名）大學時修讀音樂，現正經營活動製作公司。他表示，受疫情影響，公司可能需要轉型，改做更多租賃服務。他認為：「Z 世代的優勢是自小接觸科技，缺點是常自怨自艾，感嘆事情不如意。」

去或留，是不少本地年青人需要考慮的問題之一。(路透社)

過去一年的社會運動加上疫情雙重打擊，他坦言也受影響，亦曾想過移民，但他對未來保持中性的想法，不會說悲觀或樂觀，並相信「命運始終掌握在自己手中」。

他認為新世代的學習動力與興趣有關，大學學位並不一定重要，要看個人發展。雖然他在做slash 模式的工作，但這個想法在朋友間並不是主流，他身邊的朋友多是打工族。

上文節錄自第220期《香港01》周報（2020年6月29日）《社運疫情夾擊 斜槓青年如何自處？》。

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