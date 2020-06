【新冠肺炎】荷蘭紅燈區7月重開　工會呼籲：有啲姿勢唔好做

荷蘭的新型冠狀病毒(COVID-19)肺炎疫情封鎖措施,令無數性工作者失去收入來源。鑑於當地疫情有緩和趨勢,政府決定讓阿姆斯特丹著名「紅燈區」在7月1日重新營業。性工作者組織呼籲,消費者與性工作者都必須嚴格遵守一些保護措施,例如在過程中戴上口罩及乳膠手套。

新冠肺炎:荷蘭因新冠肺炎疫情實施封鎖措施,無數性工作者失去收入來源。圖為阿姆斯特丹紅燈區3月時街上人流甚少。(AP)

疫情封鎖措施令許多性工作者生活陷入困難,紅燈區工會組織「紅燈聯合會」(Red Light United)5月去信政府,希望能提早在9月1日前開放紅燈區。

隨着當地確診患者死亡人數回落到個位數字,首相呂特(Mark Rutte)6月24日宣布,阿姆斯特丹「紅燈區」會7月1日重新開始營業,但同時要求所有人都要誠實告知是否有徵狀。

他提醒說:「這是一個接觸的工作,就像髮型師及按摩師,所以他們(性工作者)需提前詢問(客戶)是否有任何病徵。」

「紅燈聯合會」就呼籲大家必須在過程中戴上口罩及乳膠手套。為避免交差感染,就連姿勢也有限制。組織呼籲交易雙方避免接吻及口交,並只能採取「非面對面」的性愛姿勢。

這不止對一些人而言有點不知怎的,荷蘭國家公共衞生與環境研究所(Dutch National Institute for Public Health and the Environment)看來也不願多談。呂特說他曾要求研究所提供有關人們能使用什麼姿勢,以及什麼姿勢是不行的資料,結果是他沒有獲得進一步的解釋。

