【新冠肺炎】牛津數據看各國抗疫成績　過早放寬限制感染數字回升

英國牛津大學近日發表一項研究，研究收集共45個國家的疫情數據，對比政府限制措施，觀察疫情在不同國家隨時間的變化。研究發現部分國家在政府的積極應對下，疫情在高峰期過後已趨緩和，但也有國家因措施放寬太早，疫情回升或繼續爆發而未見頂峰。

圖為6月29日，英國李斯特城一個市區，街上放有標牌要求人們相距兩米。（Reuters）

研究人員嘗試量化政府措施，包括限聚令、停工停課、強制戴口罩等，給出0至100分，代表由無限制至最嚴厲限制的分數。他們再根據各國實施限制至放寬限制的時間，繪製成圖。在比較當地疫情發展後，觀察疫情在這些國家隨時間的變化。

抗疫成功的國家

截至6月28日，部分國家已逐步從最嚴厲的封鎖措施逐步放寬，一些國家亦呈現理想的「山形曲線」，亦即在達到頂峰後，疫情逐漸消退。如西班牙、意大利、瑞士等。德國、法國雖然近日出現一定新增的病例，但仍處於低水平未見再爆發趨勢，中國、韓國、日本也如是。

▲▲意大利、西班牙及德國的疫情發展。左圖為政府措施，右圖為每日新增感染人數。可見在疫情高峰期過後一段時間，政府才放寬限制措施。（牛津大學）

曲線下降後再回升的國家

不過一些國家似乎太早放寬封鎖措施，疫情正出現反彈。如美國、沙特阿拉伯、伊朗等國家。沙特在5月一度出現頂峰，政府在6月開始放寬限制後，每日新增病例隨即回升。美國亦在4月的高峰緩慢下降後，在6月再度回升。

▲▲伊朗及沙特阿拉伯的疫情發展。左圖為政府措施，右圖為每日新增感染人數。可見在相應政府放寬措施後，疫情便有回升跡象。伊朗實施的限制措施較沙特的寬鬆，因此亦顯得更容易反彈。（牛津大學）

疫情未見頂的國家

數據亦顯示部分國家的疫情仍未見頂，印度、埃及、南非，及部分南美國家等。這些國家並非未有採取限制措施，而是因政府放寬措施太早或其他原因，疫情未到頂峰繼續上升。以巴西為例，儘管地區政府頒布抗疫措施，但在總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的影響下，民眾拒絕跟從抗疫指引令疫情持續惡化。

▲▲巴西及印度的疫情發展。左圖為政府措施，右圖為每日新增感染人數。可見印度在疫情無減退情況下就放棄措施，結果感染數字一直上升。巴西則是因為民眾受總統博爾索納羅影響下未有跟從抗疫指引，疫情未受控制。（牛津大學）

事實證明封鎖和限制措施有效

負責研究的牛津大學布拉瓦特尼克政府學院（Blavatnik School of Government）公共政策學系副教授黑爾（Thomas Hale）表示：「事實證明封鎖和限制措施可有效減慢疾病傳播，這些措施雖然有相當代價，但可以助各國政府爭取時間建立檢測及準備醫療設施，長遠對抗疫情。」

研究亦證明政府不能急於重啟經濟，在疫情未見頂峰並有持續下降的趨勢下急於放寬限制，會很容易出現又一波的疫情爆發。

↓↓↓更多世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：