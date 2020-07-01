澳洲84歲老翁想安老卻遭女兒阻撓　為趕不孝女出家門打足8年官司

在許多人的觀念中，父母老了就須由孩子負責照顧，但一名來自澳洲的老翁卻是付錢與女兒打官司，為的竟是要把女兒趕出家門。日前一名居住在墨爾本市的84歲老翁，自從妻子過世後，就打算把原本的房子出售，以便支付在退休村的新住所，但萬萬沒想到家中的女兒卻極力反對，導致老翁必須花大筆鈔票與女兒打官司。

根據《Metro》報道，一名名叫彼得格倫迪（Peter Grundy）的84歲老翁，原本要在妻子瑪格麗特（Margaret）過世後將房子賣出，以支付在新南威爾斯省（New South Wales）小鎮的退休住所，但卻遭到女兒卡崔納（Katrina）阻止。

原來現年49歲的卡崔納就一直與父母同住，她為了不讓父親將房子賣掉，甚至聲稱，母親早在8年前就已將房產贈予自己，並且她都有支付租金，因此有權可以繼續住在該房子中，然而彼得為了趕走她不惜花費7萬澳幣，花了長達8年的時間和女兒打官司，想辦法要將卡崔納逐出家門，不過最終卡崔納仍然拒絕讓步。

這些年來彼得也已損失了女兒應要支付價值20萬澳幣的租金，女兒對此事表示異議，但無法向受訪的澳洲媒體9News電視節目《A Current Affair》提供有關證據。

報道中也提到，目前警方對卡崔納發出暴力逮捕令，以防止其父親彼得受到虐待與威脅。

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