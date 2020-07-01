印度2男1女遭雷劈只是悲慘開端　竟遭村民埋牛糞下延誤送醫釀兩死

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印度恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）2男1女在稻田裏工作時，不幸遭雷擊，因據說牛糞具有治療效果，發現的村民們立刻將3人埋在牛糞之中；然而2名男仍在到院前就已斷氣身亡。

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綜合外電報導，該宗事件發生在恰蒂斯加爾邦的巴格巴哈爾村，距離該幫首府賴布爾（Raipur）約400公里遠。根據警方6月29日指出，3名農民前一日下午在稻田裏務農，開始打雷下雨後，他們就地在一棵樹下休息，隨後一道閃電擊中那棵樹，3人嚴重受傷。

他們的家人和其他第一時間發現的村民，並沒有立刻將他們送往醫院，反而因為誤信無科學根據的偏方療法，選擇將他們從頸部以下深埋在牛糞之中。警方指出，該區域的村民大多認為牛糞有治癒燒燙傷的神奇療效，才會因此延誤送醫時機。

警方表示在其他村民的介入下，3人最終被送往醫院，但根據院方說法，22歲的蘇尼賽（Sunil Sai）和20歲的恰帕拉（Champa Raut）到院前已經死亡，23歲的女子則在搶救當中。

當地政府表示，已經該案登記在側，後續會向罹難者家屬發放補償金。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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