印度禁抖音網民不捨　網紅作最後告別轉場再戰

印度6月29日宣布禁止使用59款中國手機應用程式，包括抖音和微信。活躍於抖音的「網紅」紛紛告別這個影片分享平台，邀請支持者於其他社交媒體繼續追蹤他們的動態。

消息傳出後，抖音影片製作人開始發布附有Instagram名稱和YouTube連結的影片。演員阿里亞（Shraddha Arya）留下附有Facebook和Instagram的抖音帖文，刪除所有其他內容。也有人以標籤「#ByeTikTok」（再見抖音）發布影片告別，指同意政府的舉動，並將刪除抖音帳戶。

於抖音有320萬追蹤者的演員考爾（Ashnoor Kaur）接受印度電視台（India TV）訪問時表示支持禁用中國手機應用程式，認為是機會讓印度「自給自足」和使用自家製的程式。

也有用戶於抖音發布影片表達不滿。其中一段影片中，網民得悉抖音被禁後掃跌餐具，禁不住流淚，播放的背景音樂是印度歌，歌詞為「你已經離開我，我要如何活下去」。

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印度以威脅主權和完整的理由禁用抖音等應用程式。抖音否認與中國等任何外國政府分享用戶資料，並指已經獲邀回應和提交說明。暫時未知禁令執行方式和持續時間。2019年，印度法院裁定抖音使兒童面臨色情風險，也曾一度被禁。