BNO｜從去年拒升級到今年「5+1」　英國為何轉軚兼方案愈見進取？

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在《港區國安法》正式實施後，英國7月1日隨即公布英國國民（海外）護照（BNO）的「5+1」升級方案，將讓BNO持有人享5年有限居留許可，之後可申請定居，繼而再定居滿1年後可申請做公民。

香港人對此熱烈討論，但其實還在不足1年前，英國仍是公開反對讓BNO升級，至今年5月開始鬆口，提出或加大BNO簽證權利，再到如今提供5年居留許可，方案可謂愈見進取。為何英國如此轉變？這背後既有很多民情因素，也少不了一個「她」。

不足1年前反對計劃

香港多年來也有不少人要求英方加大對BNO的權利，但過去英方未見積極，而是引用一份2007年由時任檢察總長高仕文（Lord Goldsmith）撰寫的檢討報告稱，若讓BNO持有人自動取得居英權將違反《中英聯合聲明》。2019年9月，有網民在英國政府網站發起爭取BNO可獲居英權的聯署後獲得逾10萬人支持，英方按照要求作出回應，答案也是以同一理由拒絕，並指無意修訂法律。

但事情在2020年出現急劇變化，先是2月有高仕文公開表態指，政府對他當年報告的意思有所曲解，有關「BNO有居英權會違反中英聯合聲明」的說法並非他的意見，他反而認為政府可以加大BNO的居留權利，然後到了今年5月，中國提出「港版國安法」後，英國外相藍韜文（Dominic Raab）5月底首次公開表明，準備以加大BNO權利回應中國的立法舉動。

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方案愈來愈「進取」

從5月底到7月，英方籌備的「BNO升級」計劃也愈見進取，在5月底、6月初時，英方講述的初步方案是加長港人可在英國逗留期限至一年，期間享有「工作權」（right to work），然後可以申請續期，意味跳過申請門檻頗高的工作簽證，以此作為BNO持有人鋪路申請成為公民提供途徑。

但到了如今英方的正式方案更是「加碼」，讓BNO持有人獲得5年的有限居留許可，期間可工作或讀書，意味跳過逐年續期程序，然後申請定居再鋪路成為公民，方案顯得更加進取。

為何英國變？

英國態度轉變，官方講述的理由是「港版國安法」已違反《中英聯合聲明》，英國要盡歷史責任云云，但從實際看來，起碼也有兩個重要因素在影響英方，既有政府外的民意壓力，也有政府內的官員聲音：

民意與政界支持BNO升級

政府的移民政策向來是敏感議題，本地人不喜歡外來人搶工作、搶資源，英國2016年通過脫歐公投，其中一個重要原因也是對移民不滿，很多民選政府也深怕因放寬移民政策而得罪選民。但特別的是，在目前國際形勢下，英國民意與政黨反而都是更傾向支持BNO升級。

在政壇，這個倡議得到跨黨派包括在野工黨、自由民主黨、執政保守黨內不少議員的支持，甚至有議員主張重開BNO申請等。

另一邊的民意方面，調查公司YouGov在6月26日至28日展開的民調顯示，近半受訪者得知英國政府計劃援助港人，當中有64%受訪者支持向持英國護照的港人提供永久居留權，反對比例則為22%，故此約翰遜政府如今面對的壓力，反而是加大BNO權利。

YouGov民調結果顯示，保守黨、工黨和自由民主黨選民普遍支持英國政府援助香港人的計劃（YouGov網站）

內政大臣彭黛玲

BNO升級方案變得更進取的背後，也還有英國政府內部的一個「她」。雖然在有關BNO的議題上，最常走在台前發言的官員是外相藍韜文，但在BNO議題上走得更前、推動升級的旗手，其實有2019年7月上任的內政大臣彭黛玲（Priti Patel）。

內政大臣彭黛玲主張提高BNO持有人的權利，圖為2020年6月她在社交網站上傳的圖片（FB@pritipatelmp）

在英方講述初步方案後，彭黛玲之後在6月12日致函英國首相約翰遜，便是建議更進取的「5+1」方案，也成為如今的方案版本。事實上在2019年11月，英國國會一份由下議院外交事務委員會發表、成員包括內政大臣彭黛玲的報告，就曾主張政府向BNO提供居留權，同月英國媒體傳出內政部與外交部之間爭拗的消息，也是圍繞BNO議題，其中彭黛玲倡議對BNO放寬限制，至於藍韜文則擔心影響對華關係，有所保留。

彭黛玲本身是移民後代，出身自烏干達印度裔家庭，其父母60年代從烏干達移民至英國，至70年代生下她。她來自烏干達的身份也特別得到媒體關注，這是因為70年代掌權的烏干達總統伊迪・阿明（Idi Amin）驅逐烏干達亞裔人士，結果最後英國決定設安置計劃，讓數萬人取得公民身份，成為英國給予居留權的前例。

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