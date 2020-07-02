印度互聯網「肥豬肉」：尚待開發的十四億人口市場

6月中，中國和印度在邊界爆發五十多年來最嚴重軍事衝突，中印關係急速惡化。很快，戰場便從邊境轉移到互聯網：6月29日，印度官方宣布禁止使用59款中國手機應用程式。 印度人口接近14億，不過當地移動互聯網普及率只有約三成。可想而知，印度互聯網市場有着巨大的待開發潛力。無論是中國、或是來自歐美的互聯網公司，近年來積極參與分沾這塊肥豬肉。然而，一紙禁令一下子便把中國科網公司放到嘴邊的肥豬肉硬生生拿走了……

印度總理莫迪（Narendra Modi）拿着智能手機自拍。（Getty Images）

6月29日，印度官方宣布禁止使用59款中國手機應用程式，當中包括抖音海外版TikTok、新浪微博、美圖，還有騰訊系的微信、QQ郵箱、QQ音樂；百度系的百度地圖、百度翻譯；阿里巴巴系的UC瀏覽器、UC新聞；小米系的Mi視頻通訊、Mi Community等等。

美國科技網站TechCrunch引述業界消息人士指出，是次印度禁令名單上的59款應用程式，總共涉及約5.05億月活躍用戶，即超過全國人口的三分之一。

▼ 圖輯｜59個被印度封鎖App（印度禁59中國App指威脅國安 微信、抖音、美圖秀秀有份(附名單)）

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何謂「肥豬肉」？

印度大約有一半人口能夠連接網絡。城市地區的互聯網普及率約為65%，農村地區則約為20%。

去年，印度是全球手機應用程式下載量第二高的國家，佔全球總下載量接近五分之一。2016年至2019年三年期間，下載量增長更高達190%。預期網絡設備及智能手機的購置門檻在未來將持續下降，互聯網普及率進一步擴大，印度這塊市場拼圖，現已成為全球各大跨國科網公司的兵家必爭之地。

Facebook、Google、Amazon、Twitter等美國科網公司已紮根印度多年，而且出乎意料地依賴着當地龐大市場。

TikTok等多款中國應用程式在印度遭禁用。

譬如Facebook、WhatsApp，它們的最大用戶市場不在美國或歐洲，而是在印度。Facebook在印度擁有約2.8億用戶；WhatsApp則擁有約3.4億用戶。

其他國際熱門應用程式在印度市場也得到可觀市場佔比。譬如Instagram，印度是它的第二大市場，約有8800萬用戶；Snapchat亦有約1880萬印度用戶，為它的第三大市場。

中國與印度的人口基數領先全球，互聯網人口數字也合乎情理地排在全球首兩名位置。但有別於中國內地的是，印度互聯網領域向國際開放，針對互聯網的監管也相對較為寬鬆。

而觀乎現今日益激盪的科網爭霸戰，絕大部分競爭者皆來自中美兩國，在印度本土應用程式缺乏競爭力的情況下，印度變相成為中美兩國麾下智能手機應用程式及其他移動互聯網產品的角力場──而且，十四億人口讓印度有着令人垂涎欲滴的開發空間。

一批印度民眾在等候巴士時使用手機。（Reuters）

印度網絡出名慢

不過，印度市場的最大獨特性在於，當地移動互聯網網速相對緩慢，網絡設備亦不發達。來自外國的科網公司如何調整本身的產品商業模式、市場推廣策略，以迎合網絡品質低、用戶基數高的印度市場，從而獲得符合投資回報比例的利潤？

這裏可以一提在印度取得成功的中國應用程式案例──SHAREit。這個應用程式在中國內地稱作「茄子快傳」。它的成功建基於印度獨特的網絡環境，SHAREit的特色就是容許用戶在智能手機之間透過自家傳輸模式，傳送照片、視頻、音樂、聯繫人等文件及內容。這項功能在印度的網絡環境中尤顯重要，讓用戶之間實現快速虛擬內容傳輸。

SHAREit去年表示，在印度擁有約2億活躍用戶，以及接近4億次下載量。不過，SHAREit的名字同樣出現在今次對華應用程式禁令名單之上。

印度市場最大獨特性在於，當地移動互聯網網速相對緩慢，網絡設備亦不發達。（Getty Images）

攪亂中企印度棋局

近年來積極到海外互聯網領域「插旗」的眾多中國科企，自然不會缺席印度市場。除了上述提到的SHAREit，還有風靡全球的抖音海外版TikTok。它在印度國內尤其受到年青人歡迎。TikTok在當地有約2億用戶，印度為其最大的海外市場。

今次新德里針對中國手機應用程式的強力封殺令，相信TikTok母公司字節跳動（ByteDance）抵受的商業利益損失最為嚴重。

不只TikTok，字節跳動被禁的旗下產品還有另一短視頻應用程式Vigo Video及社交媒體應用程式Helo。其中Helo因為支援多種印度地方語言，所以在農村地區廣為流行，也是字節跳動在印度佈局的重要棋子。

所以，字節跳動在當地的業務因為禁令而幾乎完全斷裂。《路透社》報道，TikTok和Helo已經在印度的應用程式商店下架。先前已下載程式的用戶，亦已無法正常使用相關服務。

中國《財新》引述字節跳動高層人士透露，此項禁令或將令公司蒙受超過60億美元（約465億港元）損失，並稱極有可能超過其餘所有被禁公司損失的總和。

禁令或將令字節跳動蒙受超過60億美元損失。

這個說法相信並沒有誇大。近年來，字節跳動積極經營印度業務，投入超過10億美元（約78億港元），在當地聘請的全職員工超過2000人。去年，字節跳動更宣布建立專門存儲印度用戶數據的數據中心。若印度政府的禁令持續，字節跳動的投資損失可想而知。

由此可見，印度今次祭出中國應用程式封殺令，難免打擊近幾年在海外市場攻城掠地、勢如破竹的中國科網巨擘，被迫急遽調整印度市場佈局，商業投資損失相信也是無可避免。

禁令解除之日尚難預計，海外科網公司在印度的互聯網佈局如何改變？甚至會否重新洗牌？在國際政治風起雲湧的今天，相信沒人能說得準。