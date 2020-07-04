韓國美女主播被指出言性騷擾男學生　金敏娥事後如此回應

韓聯社報道，韓國JTBC電視台人氣爆表的氣象女主播金敏娥（김민아），今年5月時在YouTube的直播節目中因為對未成年的男學生發表性騷擾發言，引發輿論爭議。 7月1日，金敏娥對此正式道歉。

據了解，金敏娥現年29歲，除了播報氣象外，平時也經常參加綜藝節目演出，甜美的外表加上直率的性格，讓她人氣爆棚。

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今年5月時，她在YouTube平台「大韓民國政府」帳號的節目中，跟一名因疫情在家上課的初中三年級學生連線，期間她不斷跟對方開玩笑。當時，金敏娥連續發問：「你現在正是精力旺盛的年紀，一個人在家都在做什麼」？「有沒有女朋友」？而當這名學生聽到問題後笑而不答時，金敏娥又繼續追問了許多問題。

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上述連線內容引發爭議後，金敏娥7月1日在個人社群平台上 道歉。她說，已經知道錯，並且對自己的行為感到羞愧，也會承擔起責任，向受到傷害的所有人道歉。

金敏娥中學生連線的畫面。（Youtube@Yonhapnews）

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