幼稚園娶老婆一別16年　英國「夫妻」網上重逢　網民起哄催婚

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今年二十歲的英國大學生Jack Callow，日前在Twitter上貼出自己在幼稚園時期和一個女孩「結婚」的照片。這些照片上傳到網路上後，迅速爆紅，許多網友紛紛大讚可愛，甚至希望他們找到彼此並且結婚。

Jack表示，他是在拜訪祖父母的過程中，在祖父母的家中找到了這些照片。Jack表示，自己小時候和這名女孩感情相當好，還不懂事的他在幼稚園時便向對方求婚，而幼稚園的工作人員們也決定為他們舉辦了這一場婚禮。幼稚園不只邀請了其他孩子們參與這場「盛事」，甚至連Jack和女孩的父母也都受邀出席。

點圖看二人幼稚園「結婚相」▼▼▼

而這則貼文也迅速地引起了女主角Rena Jutla的注意。Rena今年已經21歲，是一名教師。她表示自己也還記得當年的那場婚禮，以及自己的父母參加婚禮時的樣子。

許多網友看到這則消息，紛紛表示希望他們現在可以正式的結婚。不過根據報道，Jack如今已經有了正在穩定交往的女友，他也強調，自己分享這些照片只是出於懷舊的心情。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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