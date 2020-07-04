【BNO】醫護建築飲食業勞動力渴市　英國就業前景「一路向北」

英國自脫歐後改變移民政策，希望擺脫過往依賴歐洲廉價勞動力的模式，向高端人才和自動化技術等方向發展，建立未來國家高科技、高技能和高生產效率的經濟模式。近期，因應首相約翰遜早前宣布的BNO「5＋1」申請成為英國公民計劃，港人開始關注當地勞動就業市場的趨勢變化。除倫敦以外，哪裏的工作就業機會較多？

英國政府將於明年1月1日為歐盟和非歐盟人員推出全新「計分制」移民制度，以鼓勵世界各地的人才前往，限制低技術工人數量，並特別為科研人員和科學人才「加分」。屆時，前往當地的歐盟公民和非歐盟公民都將受到平等的待遇。據內政部表示，計劃的目標是減少移民到英國的總人數，實現競選諾言，希望在後脫歐時代建立一個基於評分的移民制度。

有獨立諮詢機構認為，計分制將有助於招聘教師和醫療保健的工作人員。另一方面，英國目前短缺的工種包括工程師、醫護人員、建築人員、心理學家和音樂藝術人士，此外對社工、飲食、推銷、軟件開發、行政人員、車輛駕駛和維修、零售和會計等也有較大需求。

倫敦需要金融及科技專才。(路透社)

作為國際金融中心的倫敦，近年銳意發展FinTech，並吸引Google、Facebook、Amazon等科技巨頭進駐，尤如「歐洲矽谷」，未來對金融及科技等方面人才需求甚為殷切。

另一個重點的工種則是醫護人員行業，當地國民保健系統（NHS）長期缺人。以護士為例，去年單計英格蘭地區就有36,000個護理職位空缺，當中33,000個，由私人醫療機構或臨時職位填補；而七成護士在考取資格後第一年內，就選擇離開了NHS投身私營市場。脫歐後，不少來自歐盟的醫護人員離開，相關的勞動力需求會更為明顯。

NHS未來人手方面需求也不輕。(路透社)

此外，由於英國本身有大量粵語人口，求職網站不難找到要求會說廣東話的相關職位，如地產、行銷、客戶服務等。部份工種亦針對發展亞洲區市場，故熟悉區內情況的港人也有一定優勢。

對有意在英國工作的人士而言，雖然當地職場較著重工作與生活平衡（work-life balance），超時工作情況不算普遍，而且有超時補水。不過，必須了解的是當地稅務系統較香港繁複。就薪俸稅來說，它分四級稅階並以累進計算，稅率介乎20%至45%。在扣除稅款後所得可能較在香港所得的少了一截。

英人也移民 流失不少勞動人口

脫歐後，英國未來或失去大量來自波蘭、羅馬尼亞等東歐國家的低技術勞工。當地食品與飲料聯合會表示，擔心麵包師、肉類加工商和製作奶酪和意大利面等食品的招聘可能受到影響。而蘇格蘭首席大臣、蘇格蘭民族黨領袖斯特金（Nicola Sturgeon）表示，新移民新政策將嚴重打擊蘇格蘭經濟，意味當地可能出現勞動力短缺的情況。

雖然目前大約有320萬歐盟公民已申請留在英國，他們大多數都在餐館、酒店、養老護理院和食品肉類加工廠，從事初級移民的工作如侍應、麵包師、護理等等。在新移民政策實施後，這些人將失去無需工作簽證這一優勢，或限制了他們工作前景。另一方面，有不少英國人近年也選擇移民出走至其他歐盟國家如德國、法國、西班牙等國工作和定居，也令該國損失了部份勞動人口。

斯特金警告，蘇格蘭在脫歐後的新移民政策下可能出現勞動力供應問題。(Getty Images)

打造英國未來的「北部經濟引擎」

對於在英國工作，許多人或只想到倫敦這個首都大城市。其實，英國政府近年為促進經濟，早於2014年提出「北部振興計劃 （Northern Powerhouse）」，希望重點發展北部城市，如曼徹斯特、利物浦、謝菲爾德等，以避免國家發展過度集中於首都倫敦。當局未來將會協助多間國際金融企業進駐，銳意打造創意工業城市。計劃預計將吸引大量投資者、年輕族群及白領階級。

政府計劃撥款1,500億英鎊 （1.44萬億港元）完善英國北部醫療系統，還有數百億英鎊於高等學院和高鐵等交通基建設施。當中以耗資550億英鎊（逾5,600億港元）的高鐵，預計可於2033年通車，屆時往返曼徹斯特和倫敦的車程，將會由2小時縮減至1小時10分鐘，有利流動人口以及旅遊人士。

曼徹斯特近年是重點發展的城市之一。(Getty Images)

此外，政府將在北部發展媒體及創意產業商業區。英國廣播公司 (BBC) 選定上址為新總部選址。計劃除了創造大量工作機會外，並估計帶動25億英鎊（約241億港元）的區域經濟成長。曼徹斯特未來則需要較多媒體及資訊科技界人手。

除曼市外，利茲（Leeds）也是熱門就業定居的城市。當地是倫敦以外全英最大的法務和金融中心，金融保險業產值高達130億英鎊（約1254億港元）。當地的製造業、零售、休閑旅遊、建築和創新數碼業也是支柱行業。

利茲同樣受惠於北部經濟引擎計劃。(Getty Images)

除了這個北部計劃外，威爾斯首都卡廸夫（Cardiff）也值得一提。雖然它只是個人口逾35萬的城市，但當地企業和大學間的定向人才流動、相互間的合作，以及政府政策的支持有助當地經濟的發展，近年在全球人才競爭力指數排名不俗。

當地生活成本、企業營運成本相對較低，但生活質量頗高，除經常主辦國際性活動，距離海灘和山區都不遠。近年當地掀起了一股創業熱潮，城市變得年輕有活力和積極進取。

離開倫敦「一路向北」尋找工作機會的優勢，還在於生活開支方面。根據數據公司Numbeo去年的數字，每月約4700英鎊開支在倫敦能達到的生活水平，在北部城市利茲只需要2900英鎊。就業前景向好，加上較低生活成本，相信英格蘭北部、蘇格蘭和威爾斯首都卡廸夫是倫敦以外的較佳選擇。