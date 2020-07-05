《哈利波特》作者JK羅琳眾叛親離　兩大推躉網站聯合聲明割席

《哈利波特》（Harry Potter）作者J. K. 羅琳（J. K. Rowling）對於跨性別者的不夠友善態度，招來諸多反感，演出《哈利波特》系列影片走紅的丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe） 、路拔格連（Rupert Grint）、愛瑪屈臣（Emma Watson）等演員都發表聲明，力挺「跨性別的男女性與生理上男女性沒有差別」，儘管有羅琳的忠實書迷痛罵演員們忘恩負義，主流的民意卻都站在反對羅琳的一方。

J. K. 羅琳曾經在官方網站上發表長文，解釋自己堅信「跨性別者和生理構造上的男女並不相同」原因，還不惜透露曾經被性侵與家暴，要扭轉外界對她的成見，也表明曾為了寫書研究過跨性別族群的各種議題，對他們絕非一無所知，無奈大眾觀感已經難以磨滅，愈來愈多《哈利波特》迷對她失望，甚至擔心她讓曾備受全球民眾喜愛的這個系列，連帶遭到厭惡。

JK羅琳引發爭議的一連串貼文原文及更多相關圖片（點圖放大瀏覽）：

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全球兩個大型《哈利波特》粉絲網站—「破釜酒吧」和「麻瓜網」，一起發表聯合聲明，認為J. K. 羅琳對於跨性別者的態度，和書裏的立場背道而馳，他們力挺跨性別男性就是男性，跨性別女性就是女性，不贊同羅琳的看法。雖然聲明中也指出對於羅琳因對跨性別族群的態度遭到攻擊，他們並沒要寬容無視，可是他們反對羅琳對跨性別族群的想法。此後，這兩個加起來有百萬粉絲的網站，不會再提供羅琳網站的連結，也不會再用到她的任何照片，或是報道她在身為《哈利波特》創作者之外的其他動態。

大型《哈利波特》粉絲網站發表聲明反對J.K.羅琳對跨性別族群的看法，和她切割（The Leaky Cauldron網頁截圖）

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