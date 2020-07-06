新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎肆虐全球，各大院校關閉校園，常規課程亦被迫終止。目前疫情尚未受控，部份知名院校已決定將新學年的課程全盤移師網上，讓學生在家中照常「上課」。學生失去與友輩碰撞思想的場所、與教授面對面學習交流的機會，大學的教化角色是否仍然存在？伴隨疫情而來的收生不足、資金鏈斷裂及高度依賴互聯網等問題，將會如何影響未來的教學與經營模式？

英國著名學府劍橋大學（University of Cambridge）在5 月中首先宣布，下學年（本年10 月至明年夏季）所有授課或課堂（lecture）全部以網上形式進行，成為英國首間宣布全面採取網上授課的大學。講師會將預錄片段放在網上平台，讓學生在家中觀看。

小組指導（supervision）、實驗室課等小規模課堂，則可以按情況獲得豁免；校園內的圖書館、實驗室、博物館及其他公共設施，均要求學生遵守社交距離。

虛擬教學日趨普及，不少大學在疫情期間將部份本科課程改為網上授課。(路透社)

全面網上授課 劍橋先起革命

新冠肺炎疫情有如一場巨大社會實驗。過去許多人討論「在家工作」（work from home）的可能性和實效，不少辦公室過往曾嘗試推行，但始終難作大規模的試驗。今次新冠肺炎疫情，各行各業意外地實踐了一場跨越全球的「在家工作」集體實驗。

「在家上課」也迎來一場大規模實驗。一直以來，不少大學嘗試將部份本科課程及海外遙距課程移師網上。劍橋大學因應疫情程度，將「在家上課」這一步踏得更遠，把全部本科課程改為網上授課。

劍橋大學首開先例，隨即有多間院校宣布跟隨。全美最大型的公立大學系統中的加州州立大學（California State University）宣布，接下來的秋季課程，除了護理學系實習、實驗課等必須由真人親自指導及在現場講課之外，大部份課堂移師網上進行；加拿大的麥基爾大學（McGill University）也宣布採取類似的課堂安排。

「在家上課」會成為未來大學的新常態？(Getty Images)

正在劍橋大學建築系攻讀碩士學位的香港學生Jeff向記者表示，校方決定把授課式課堂移師網絡，小組指導課則如常進行，對學生的影響不算很大。他認為，指導課比講課更重要，因為這些課節與導師溝通的機會更多，教授的內容也「度身訂造」。

由於疫情關係，校方宣布關閉校園，學生不用回校上課，Jeff在多個月前已提早由英國回港，他感到有點可惜。

「畢竟能夠進入劍橋這般高水平的學校讀書，自然希望感受其獨特的學習氛圍和校園生活。譬如，他們有些交誼廳，像酒吧般能讓同學聚腳交流，討論時事。若學生不用回校園上課，變相減少了聯誼機會。」Jeff說。

缺少校園生活，無法與同學交流討論，對不少大學生來說並不太接受。(Getty Images)

其實，大學院校結合互聯網授課不是什麼新鮮事。不少學院正在實踐虛擬教學，但大部份都是公開的免費基礎知識課程，或需要付費的短期證書課程。當然，亦有一些等同學士或碩士學位資格的海外遙距課程，但其認受性大多不能與傳統正規課程相提並論。

在家中學習，可節省學校及學生雙方的資源與時間成本。教學成本下降，變相學費也會降低，可令高等教育進一步普及。

很多非證書認可課程在網上免費開放，大眾可以隨時隨地取得課程的講授影片、閱讀材料、練習題目等教材。

而且，很多非證書認可課程都是由知名頂尖學府提供，譬如edX課程的服務提供者就包括麻省理工學院、哈佛大學、普林斯頓大學（Princeton University），還有IBM、亞馬遜、微軟等著名商業機構。

網上教學要求良好的網絡支援，對部份網速不穩定的學生造成不公的情況。(Getty Images)

網絡貧富懸殊 網速地域受限

不過，網絡教學仍受網絡設備所限制。無論是知識傳遞或職業導向為主的網絡課程，關鍵還在「網絡」二字，即是牽涉到互聯網服務質素。

一般網上教學的課程包含影片、軟件教材等佔量較大的檔案，因此需要高速頻寬才可順利下載。

荷蘭烏德勒支大學前校長、《Higher Education in 2040: A Global Approach》（暫譯：高等教育2040: 全球取向）作者Bert Van Der Zwaan 認為，未來大學網絡教育能否惠澤平民，仍屬未知之數。但他指出，「電腦文盲」（computer illiterate）仍然普遍，而且是一道難以踰越的障礙。

Van Der Zwaan認為，未來大學教育不會全面虛擬化（full-scale online learning）。(受訪者提供)

由經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）和Facebook共同發表的2019年兼容性互聯網指數（Inclusive Internet Index）顯示，全球聯繫互聯網的家庭用戶比例只有54.8%。

「網絡貧富懸殊」不僅指富裕國家與貧窮國家之間的網速差距，亦包括同一國度、不同階層之間的差異。儘管在同一個國家，連接網絡的普及率和速度，亦因財富、地域和年齡等因素而產生差異。

進一步虛擬化 大學角色或變

大學在社會的作用，在於傳授知識、培育社會專業、栽培研究人才，三者同樣重要。 若然疫情後大學教育進一步趨向網絡虛擬化，降低大眾修讀大學課程的門檻，並提高其認受性，那麼，大學的角色會否從此產生改變？

未來的大學在角色上會否改變？(Getty Images)

Van Der Zwaan不同意這假設，雖然虛擬教學部份佔日常課程的比重將會明顯增多，但疫情帶來的，應是加速網絡與實體混合教學模式（blended-learning）的轉變，而不是大學教育全面虛擬化（full-scale online learning）。他強調，實體教學模式的部份無可取替，同輩與師長之間需要真實互動，才能達致學術討論中的思考辨析與思維撞擊—這才是大學教育的應有價值。

Van Der Zwaan並不否定科技對大學教育角色轉變的影響力。他在著作《高等教育2040:全球取向》中提到，科技能夠為學生提供另一種「隨選式」（on-demand）的度身訂造教學內容，此革新能夠更有效改善教學質素，也是未來的教學模式。

上文節錄自第221期《香港01》周報（2020年7月6日）《 虛擬授課成趨勢 大學漸失教育真諦》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報，或按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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