【新聞背後】WhatsApp和Facebook如何披露你的資料予執法機關？

Facebook、WhatsApp、Telegram等多個社交平台7月6日表示，將暫時拒絕港府索取資料要求。在網絡發達的今天，社交網絡已逐漸成為人們溝通和傳送資訊的平台，執法機關及政府會使用什麼方法，索取相關資料？

各社交平台均會在其用戶守則或說明中提及有關披露資料的情況和要求，Whatsapp詳細地說明有關美國情況需要的相關法律條件。（Whatsapp官網截圖）

Facebook及旗下的WhatsApp發表聲明稱，暫停處理港府索取用戶資料的要求，以等待進一步評估《港區國安法》實施的影響。Facebook表示，公司相信言論自由是基本人權，支持所有人在毋須擔心自身安全或其他顧慮的情況下表達想法。

WhatsApp由於所有通訊已被自動加密，因此截取方在一般情況下無法得悉內容，WhatsApp亦不會主動分享有關訊息。但WhatsApp的規則訂明，執法機構可以調查犯罪為由，要求WhatsApp配合提供用戶紀錄及資訊。

然而相關要求需達到一定條件，以美國為例，當局必須向WhatsApp發出傳票，WhatsApp才會提供相關用戶的基本資訊，而披露更多資訊則需要法庭的搜查令。對於其他國家及地區，WhatsApp在其私隱安全一欄中寫道：「會同時考慮有關要求是否符合國際公認的標準，包括人權、正當程序及法治。」

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至於Facebook、Telegram、Twitter等亦有類似條款。其中Twitter表明有關要求需直接尋找位於美國的總公司或愛爾蘭的國際分部，並要有正式的法庭搜查令。而即使Twitter另外提供了快捷披露的聯絡方法，但那只包括在危及生命的緊急事件，如意外、災難或自殺等情況下才能使用。

Telegram的條款中則稱，若用戶涉嫌是恐怖分子，Telegram會向有關單位披露用戶IP及電話號碼，而有關披露會在半年一度的報告內公開。

根據Facebook資料，Facebook在2019年下半年收到241次香港政府的要求，披露用戶資訊，而Facebook滿足了其中的46%。Telegram則稱過去從未向港府披露過任何用戶資訊。