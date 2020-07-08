極右主義根深蒂固　德國軍隊改革成疑

6月30日，在各國政府忙於抗擊新型冠狀病毒肺炎時，德國國防部部長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）突然宣布將部分解散德國的陸軍特種部隊司令部（KSK）。而此前的5月，德國一位高級軍官被查出在自己藏有槍械、彈藥以及納粹紀念品，事件被司令部的指揮官克雷特邁爾（Markus Kreitmayr）將軍稱為司令部成立25年以來最嚴重的一次危機。可這次危機所暴露的極端右翼及新納粹主義的問題，在德國軍方內部由來已久，在過去幾年間也曾一次次浮出水面，卻一直都沒有得到很好的解決。

事情源於6個星期以前，政府調查人員在一位被懷疑是新納粹分子的高級軍官時，開着挖掘機，到他位於農村的家中搜查。 這位軍官正是德國的的精英陸軍特種部隊司令部KSK（Kommando Spezialkräfte）的一員。據《紐約時報》的報道，在他家的花園裏，調查人員發現了PETN炸藥、引爆裝置、導火線、一支AK47槍械、消音器還有數千發子彈。此外，他們還找到了一本SS（Schutzstaffel：納粹德國時期希特拉的個人親衛隊，隨後發展為納粹黨內紀律檢查組織）歌曲集，一些為武裝親衛隊（SS領導下的一支軍事部隊）成員設計的雜誌，以及其他大量的納粹紀念品。

德國議會武裝部隊專員黑格（Eva Högl）表示，這位軍官顯然是有計劃的，且他不是唯一一個這樣做的人。

7月1日，德國國防部長卡倫鮑爾召開新聞發佈會，宣佈將對KSK進行重組。（GettyImages）

僅僅是「個別案例」嗎？

2017年4月，德國《明鏡》雜誌（Der Spiegel）曾發佈一篇調查報道，指一位試圖在2017年發起襲擊的士兵曾在2014年就發表過極右翼言論，而軍方在當時就知情，卻對此無動於衷。

德國防衞專家莫林（Christian Mölling）在接受《外交政策》（Foreign Policy）採訪時表示，右翼極端主義在德國軍內向來就有一席之地，是軍內一個需要關注的重大問題。

這次發生醜聞的KSK，是由在德國國家陸軍部隊中挑選出的精英組成的部隊，其成員受到最嚴苛的訓練，常參與高風險的或有政治敏感性的軍事行動。過去部隊曾經在巴爾幹半島、阿富汗等多地參與聯合作戰，甚至多次獲北大西洋公約組織頒發獎項。但正是這一支充滿精英主義光環的部隊被認為是德國軍隊中極右翼文化最為嚴重的地方。

德國陸軍特種部隊（KSK）常被派進行與反恐怖主義有關的軍事活動。但近年來部隊不斷因為極右主義事件引發關注。（GettyImages）

《紐約時報》報道稱，多年以來，政客和保安事務的主管拒絕承認極右勢力滲透了德國軍方，總是以「個案」來稱呼這些事件。關於軍內是否存在極端右翼的網絡也不作深究，而那些作為「個案」被揭發的官兵的上級，則常常被保護起來。對於部隊裏丟失的槍械和彈藥也沒有實質上的調查。

此次事件過後，國防部長卡倫鮑爾當即回應稱，在德國的軍隊內部，任何人都不會有機會「採取激進的行動」。

但現實卻似乎與這類措辭描述的情況相反。2017年4月，德國軍事保安局發佈的報告顯示，德國軍內極端右翼相關的案件竟有多達275宗——而這還僅僅是被保安局發現並展開調查的案件數量。到今天，這個數字增加到了600以上。

被允許的極右翼文化

為什麼極右勢力能夠在德國軍內肆無忌憚的發展？

卡倫鮑爾與德國聯邦國防軍總監左恩（Eberhard Zorn）7月1日共同出席發佈會。（路透社）

今年6月初，一名KSK上尉向《明鏡》寄來一封信，信中這名上尉詳細描述了部隊內的這種極端右翼文化，並列舉諸多在軍中被允許的極右主義行為，根據他的說法，儘管軍隊1000多名官兵之間都對這一情況有所耳聞，卻出於種種原因被集體「當做不存在或是容忍」。這位2018年加入KSK的上尉稱，他本人的教練員在部隊內亦毫不掩飾自己「激進的保守民族主義態度」（aggressively national conservative attitude）。而他的指揮中心，更是在無線電通信中採用了一個有着納粹象徵意義的代號「Y-88」來甄別士兵身份。由於字母H是英文字母表當中的第八個，數字88於是被作為納粹時期向希特拉致敬的口號 「Heil Hitler」（HH）的代號來使用。該上尉說，加入KSK的新兵意識到了這個指向希特拉的引申意義，但出於被懲罰的恐懼，沒有人敢對此說些什麼。

這位上尉並不是軍隊唯一的告發者。2017年的一個晚上，KSK的士兵們舉辦了一場篝火晚會，來歡送一位在阿富汗立下顯赫戰績的「戰爭英雄」，並請來了一名單身女性作為給他的戰利品。

在這場有60多位官兵參加的篝火晚會上，這個女人見證了士兵們唱新納粹主義的歌曲、舉起右臂做出致敬希特拉的姿勢。那晚以後，她決定向警察和媒體舉報這一事件 。

「移民會毀了這個國家」

據《紐約時報》的報道，儘管極端右翼主義在軍內長久以來都存在，但自從2015年的難民危機以來，隨着數量龐大的難民從阿富汗和敘利亞逃亡德國尋求庇護，德國的軍事基地內愈發瀰漫著焦慮的情緒。

一位軍官說，「作為軍人，我們接受命令去保衛這個國家，但是他們卻這麼輕易的就（向難民）打開國門，不做控制。我們的能力是有限的。」

2013年5月，KSK在阿富汗的駐軍接受德國總理默克爾的來訪。（GettyImages）

2015年開始，一位名為André Schmitt的KSK士兵在telegram上建立起一個覆蓋了全國的討論組，參與的人有軍隊的士兵、警察及其他有着相同觀念的人，他們認為移民會毀了這個國家。很快，這些本用來分享移民在國內造成的威脅的相關資訊的群組，延伸出了一個更具有實踐性的討論組，用來為「第X日」做準備。Schimitt稱：「『第X日』就是執行計劃之日」。 討論組會幫助其成員，為他們認為可能到來的衝突做準備，有些成員則會自行採取行動。其成員有時會在線下見面，一起討論有哪些需要開始儲備的物資和武器、在哪裡存放，甚至會聯繫用軍事代號來識別和稱呼對方。Schimitt說，『第X日』不是某個特定的日期，每個人心目中都可能有各自的『第X日』。

2017年，德國政府第一次發現了這些Telegram討論組，並隨後開始對其採取監控措施。但在此之前，這一據Schimitt稱有2000多位成員的社交網絡所造成的影響，也許已經無法挽回。

2017年4月，一位29歲的德國中尉就謀劃對一些政客、人權活動者進行的恐怖襲擊逮捕。與不久前的醜聞相似，警方在這位士兵的家中發現了爆炸品、槍械以及大量的彈藥。經調查，人們發現這位士兵在2016年使用假名、裝作是敘利亞難民在德國相關部門註冊了難民身份，並計劃用這一身份來實施襲擊行動。

《外交政策》報道指出，在德國軍內，極右翼思想長久以來一直被藏在陰影之下。而這種思想則來自於對納粹時期國防軍的持續迷戀。此次德國國防部似乎下定決心徹底改革KSK，並要求部隊在今年10月底前解決內部極右主義的問題，否在將面臨更嚴重的後果。但在極右網絡早已形成多年的軍內，這一大刀闊斧的改革是否來得太晚、其極右文化的影響能否根除，實在成疑。