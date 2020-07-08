舉棋香港背後　走在鋼線上的TikTok如何回應國際變局？

《路透社》昨日（7日）透露，總部位於中國北京的字節跳動（ByteDance）旗下手機應用程式TikTok，決定暫停在香港運作。同日，字節跳動中國行政總裁張楠稱，面向國內市場的抖音，將繼續為香港用戶提供服務。 字節跳動這一舉措，歸根究底，還是在這個瞬變的世界變局下，破釜沉舟的自保。

國安法實施後，字節跳動旗下手機應用程式TikTok，決定暫停在香港運作。（梁鵬威攝）

要理解字節跳動為何將TikTok從香港撤走，我們先要分辨TikTok與抖音之間的分別。

字節跳動旗下的短視頻社交應用程式，針對國際市場的海外版稱作「TikTok」；中國版則稱作「抖音短視頻」（英文媒體會以「Douyin」稱呼它，以之與海外版「TikTok」區分開來）。雖然TikTok和抖音在標誌、介面和功能上完全一模一樣，但它們是兩個完全分割的獨立平台：TikTok和抖音的用戶不能彼此互通，也不能看到對方平台上的內容。就算是帳號，也要重新註冊#。

# 中國內地的手機應用程式通常會區分中國版和海外版。譬如騰訊旗下的通訊軟件微信，中國版與海外版在功能上（譬如海外版用戶都能看到內地的微信公眾號）會有分別，但用戶之間仍然可以互通。但類似TikTok和抖音，功能一式一樣，卻完全分割成兩個平台，彼此不能互通，則比較少見。

2016年9月，抖音在中國內地的應用程式商店上架。TikTok隨後亦於2017年，在中國內地以外的海外地區發布。不過，字節跳動要等到2018年8月，將原先以10億美元收購的另一短視頻社交應用程式musical.ly與TikTok合併，才能最終登陸美國市場。

字節跳動聲稱，TikTok和抖音兩個平台分別使用互不連通的數據伺服器。專門設給海外市場的TikTok，其用戶數據一律傳輸至美國的伺服器儲存，另外亦會傳送給新加坡的伺服器備份。

專門設給海外市場的TikTok，字節跳動聲稱其用戶數據一律傳輸至美國的伺服器儲存。（Reuters）

收效誇張的海外佈局

近年在海外市場獲得成功的TikTok，月活躍用戶數以億計。TikTok的兩大市場位於印度和美國，2019年單年下載量分別達到約2億次和4100萬次。在過去十年最高下載量的手機應用程式排行榜之中，TikTok排名第7，比YouTube、Twitter、Linkedin等社交平台媒體的排名還要高──而且，TikTok面世只有三至四年時間。

字節跳動是少數在中國內地與海外同時取得商業成功的科網企業，儘管是百度、阿里巴巴、騰訊傳統「BAT」三巨頭，它們所提供服務的海外覆蓋率、用戶黏着度（customer stickiness）、互動程度，也沒有如TikTok般做得那麼國際化和深入在地。

尤其在新冠肺炎疫情期間，各國先後實施居家令，TikTok的全球下載量更大幅上升，當中包括美國市場。根據Sensor Tower數據顯示，截至2020年上半年，TikTok單在美國便累積取得1.8億次下載量。

TikTok全球月活躍用戶數以億計。圖為2019年，一名用戶嘗試開啟手機中的TikTok應用程式。（Reuters）

美印夾擊 風雲詭異的國際變局

不過，禍隨福至。新冠肺炎疫情，同時造就這個世紀以來前所未見的全球政經變局，中美惡性對峙，從去年的貿易戰蔓延至科技領域。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及總統特朗普（Donald Trump）早前先後透露，華府正在考慮國內民眾禁用來自中國的社交應用程式，包括TikTok。副總統彭斯（Mike Pence）接受霍士新聞（Fox News）訪問時，亦重申對可能危害國家安全的中國企業及實體，美方都會採取強硬立場，「免受中國共產黨損害」。

《路透社》亦報道，美國聯邦貿易委員會和司法部正在調查TikTok，是否違反保障兒童私隱的協定。

另一邊廂，身為TikTok最大海外市場的印度，也因為與中國起邊境衝突後，對華關係急劇惡化。印度國內「罷買中國貨」、「棄用中國製造」勢延互聯網科技領域：在6月29日，印度官方宣布禁止使用59款中國手機應用程式，當中包括擁有2億印度用戶的TikTok。

美印兩大海外市場相繼對TikTok投下震撼彈，同時夾擊。深陷目前外交局勢泥沼當中，教字節跳動如何不愁？

印度有反華示威者焚燒中國國家主席習近平的照片。（AP）

舉棋香港的背後戰略

這一兩年來，字節跳動這個預估市值高達750億美元（約1162.5億港元）的全球第一大獨角獸，上市的風聲四起，惟管理層的態度曖昧未明，其意欲上市的目的地究竟在美國還是在香港，亦一直未置評論。時值當今重要關頭，字節跳動如何因應世界變局管控風險，十分關鍵。

字節跳動最新主動出擊的舉措是在昨天（7日），即「港區國安法」實施細則刊憲生效同日，宣布將TikTok撤出香港。

截至去年8月，TikTok在香港擁有約15萬名用戶。有分析認為，撤出香港的計劃對母公司的收入盈利影響不大。

「港區國安法」實施細則列明，在保安局局長批准下，警務處處長可授權指定人員，要求電子平台的平台服務商，就有關電子訊息作出禁制行動，也會按情況要求提供有關身份紀錄或解密協助。

Google、Facebook、Twitter等美國科網公司，已宣布暫停處理香港執法機構提出的用戶數據申索請求。

因應「港區國安法」有關法規，多間海外科網公司，包括Google、Facebook、Twitter及Telegram，早前已宣布暫停處理香港執法機構提出的用戶數據申索請求。

字節跳動將TikTok撤出香港的舉動，可被視為與Facebook、Twitter、Google等美國公司對國安法的回應同步「看齊」，避免遭受國安法生效之後的內容審查限制、執法機關申索用戶數據要求等規管，從而把字節跳動免於陷入「保障言論自由」和「履行本地法規」的兩難。

需要用心留意的一點是：字節跳動並沒有將面向中國內地市場的抖音同時撤出香港。字節跳動中國行政總裁張楠同日便出來表示，抖音「將繼續為香港用戶提供服務」。換言之，字節跳動有意將香港劃入抖音的服務地區範圍之內。

這樣，假設港府按國安法的授權要求電子平台申索用戶資料，抖音按理遵從法規，自然不會拒絕要求，從而滿足中國政府的互聯網及國家安全規範。

國安法生效之後的內容審查限制、執法機關申索用戶數據要求等規管，界線難料未明。（AP）

專攻海外市場的TikTok，其內容審查遠不如需要符合中國互聯網法規的抖音般嚴格，字節跳動這樣做，是要確保自己不再為部分香港用戶涉嫌違反國安法的內容提供傳播平台。在界線難料的情況下，省去不必要的法規麻煩。

在規避中國互聯網及國家安全規範的前題下，同時保留以美國為主的海外市場對TikTok的最大可能信任。

字節跳動將TikTok撤出香港的最新舉動，可能是走在連接中美兩座大山的鋼線之上，最有效達致面面俱圓的可行辦法。