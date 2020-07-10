「總統御服」不敵疫情　回看Brooks Brothers百年美式風尚

擁有逾200年歷史、曾經歷兩次世界大戰及經濟大蕭條的美國著名服裝品牌Brooks Brothers，於美國時間7月8日宣布破產，成為繼加拿大時裝品牌Aldo、Frank And Oak及美國著名品牌J.Crew後，最新一個因新冠肺炎疫情影響而倒下的國際時尚品牌。 這個被譽為「總統御服」的服裝品牌是如何在兩個世紀的時間，從幾乎歷代美國總統愛穿，到遍及美國社會、電影、文化，繼而名氣響遍全球，奠定了西裝至尊Icon的顯赫地位？

遭逢今次疫情的嚴峻衝擊，Brooks Brothers生意大受影響，美國《華爾街日報》報導，該公司在全球擁有500家門店，在北美擁有大約200家門店，此前由於疫情的原因，該公司決定永久關閉約50家門店。暫時未知香港分店是否受影響。

另美國CNN報道指，該品牌在疫情期間將全球接近八成的員工放無薪假、並暫時關閉全美所有門市，其中51 間永久關閉，並預計關閉三間工廠，解僱約700名員工。目前，公司正式向法院申請破產保護後，將尋求新的買家接手經營。

Brooks Brothers現時在全球五大洲17個國家設有門市，除了西裝，也提供其他男裝、女裝、童裝，以及其他配件和多元化商品。然而，疫情令許多美國人改成在家工作（Work From Home），對服裝的需求降低，加上疫情所造成的不確定性、對服裝零售的打擊著實不小。

Brooks Brothers目前在全球有500間門市。(Brooks Brothers)

意大利富商兼Brooks Brothers老闆Claudio del Vecchio表示，公司的處境全因疫情關係，品牌在停工期間暫時關閉商店大大減少了收入。他表示：「在過去的四、五年間，零售業發生了很大的變化，我們正在適應這種新環境。當疫情到來時，實際上是無法維持經營。」

在傳出破產消息後，品牌透過社交媒體強調，公司將尋找未來新的經營者，以確保雙方理念一致，並重申「今天只是品牌下一個新章節的開端」。

研究機構GlobalData Retail常務董事Neil Saunders表示，疫情令Brooks Brothers前景嚴重受損，但該公司長期以來未能適應不斷變化的時裝趨勢，危機可謂早已出現。他表示：「談到品味和風格，Brooks Brothers一直在逆潮流而行。」

疫情對服裝零售業的影響不少。(Getty Images)

由於時裝界的激烈競爭，加上年輕人對西裝服飾的需求有所下降，品牌的經營日漸困難。早在疫情爆發前，公同已計劃著手調整營運方向，可惜仍敵不過疫情。

盡顯美式風尚精髓

此一逾200年的老字號是美國社會家傳戶曉的經典品牌，主打美式紳士風格，以定制西裝而聞名，卻也為了節省定製的時間而制定了標準尺寸（Ready-to-wear），這個標準及後影響到今天的西裝業發展。其經典優雅的品味配合因地制宜的風格，令品牌充份代表了美式風尚的精髓。憑着製作精良的品質，和用料的認真考究，充份突顯身份象徵，因此廣受政商界名人推崇。

1818年4月7日，45歲的Henry Sands Brooks於紐約市開設了名為H. & D.H. Brooks & Co.的店。1833年，其四名兒子共同繼承了這門家族生意，並於1850年正式改名為Brooks Brothers，公司當時以預製成套西裝而聞名。

19世紀末至20世紀初，品牌透過全新設計的領扣襯衫（button-down collar shirt）等一系列服務，打造出不少時尚潮流，同時為公司創立了不少里程碑。家族的最後一任老闆是Winthrop Holly Brooks，他從1935年開始經營公司，直到1946年出售予Julius Garfinckel＆Co為止。

Brooks Brothers於1988年再度易手至英國Marks＆Spencer，到2001年才賣盤給現任老闆Claudio del Vecchio。近年，品牌在全球多個國家和地區開設門市，包括澳洲、中國、香港、日本、韓國、英國、法國、阿聯酋、智利、印度、新加坡、巴拿馬等。

兩位美國總統同一場合穿上Brooks Brothers。(網上圖片)

美國歷來45位總統的其40位都曾在就職典禮中穿上這個品牌的西裝，包括羅斯福（Theodore Roosevelt）、甘迺迪（John F. Kennedy）、福特（Gerald Ford）、喬治布殊（George Bush）和克林頓（Bill Clinton）；近年的兩位美國總統特朗普及奧巴馬亦不例外，可說是美國的「總統御服」。其名氣亦吸引了法國前總統希拉克（Jacques Chirac）前往美國的Brooks Brothers商店購買襯衫。

除了「總統御服」的稱號外，品牌於上世紀50年代，成功打造了常春藤名校（Ivy League）的穿衣配搭風格Ivy style。當時的名校學霸都是世界各地的頂尖精英，除了身家豐厚，還有權有勢。Brooks Brothers在充斥紳士名媛的社交場合，成為備受欣賞的優雅大方打扮。其襯衫領角下加入鈕扣的設計（Button-down），配上單排扣西裝、羊毛毛衣與卡其色短褲，正好是莘莘學子的優雅展現，而且歷久不衰。

Ivy style是美國名校學霸的「制服」。(網上圖片)

儼如「荷里活的服裝間」

鍾愛Brooks Brothers的名人富豪亦不少，如美國金融世家摩根家族、英國溫莎公爵、荷里活明星卡萊·葛倫（Cary Grant）、披頭四樂隊（Beatles）樂手保羅麥卡尼（Sir Paul McCartney）、藝術家安迪華荷（Andy Warhol）等都是該品牌的忠實支持者。連經典時裝品牌創辦人Ralph Lauren，人生第一份與時尚扯上關係的工作也就是在其門市當銷售員。

在荷里活影圈中，同樣不難找到這個經典服裝的身影。里安納度在電影《大亨小傳》、賓艾佛力（Ben Affleck）在《珍珠港》、韋史密夫在《拳王阿里》、佐治古尼（George Clooney）在《空中飛舞》（Up the Air）、丹素華盛頓（Denzel Washington）的《偉大的戰士》全都穿上Brooks Brothers服裝。

無論是奧斯卡還是金像獎，此一品牌經常展現在公眾眼前。舉例，第81屆奧斯卡金像獎中，《一百萬零一夜 》（Slumdog Millionaire）的年輕演員全都身穿Brooks Brothers服飾，香港影星古天樂於2018年首次奪得影帝時也身穿這個品牌。

此外，Brooks Brothers在文學小說中也經常出現，如《戰爭兄弟會》（The Brotherhood of War）和《兵團》（The Corps）、《布魯克斯兄弟襯衫的男人》（The Man in the Brooks Brothers Shirt）、《美國心理》（American Psycho）等作品。書中的主角和人物角色也都穿着這個經典品牌，由此可見，這個經典品牌可說是遍及美國社會多個方面，也是逾一個世代精英階層、美國時尚的經典品牌。