「總統御服」不敵疫情　回看Brooks Brothers百年美式風尚

擁有逾200年歷史、曾經歷兩次世界大戰及經濟大蕭條的美國著名服裝品牌Brooks Brothers,於美國時間7月8日宣布破產,成為繼加拿大時裝品牌Aldo、Frank And Oak及美國著名品牌J.Crew後,最新一個因新冠肺炎疫情影響而倒下的國際時尚品牌。 這個被譽為「總統御服」的服裝品牌是如何在兩個世紀的時間,從幾乎歷代美國總統愛穿,到遍及美國社會、電影、文化,繼而名氣響遍全球,奠定了西裝至尊Icon的顯赫地位?

遭逢今次疫情的嚴峻衝擊,Brooks Brothers生意大受影響,美國《華爾街日報》報導,該公司在全球擁有500家門店,在北美擁有大約200家門店,此前由於疫情的原因,該公司決定永久關閉約50家門店。暫時未知香港分店是否受影響。

另美國CNN報道指,該品牌在疫情期間將全球接近八成的員工放無薪假、並暫時關閉全美所有門市,其中51 間永久關閉,並預計關閉三間工廠,解僱約700名員工。目前,公司正式向法院申請破產保護後,將尋求新的買家接手經營。

Brooks Brothers現時在全球五大洲17個國家設有門市,除了西裝,也提供其他男裝、女裝、童裝,以及其他配件和多元化商品。然而,疫情令許多美國人改成在家工作(Work From Home),對服裝的需求降低,加上疫情所造成的不確定性、對服裝零售的打擊著實不小。

Brooks Brothers目前在全球有500間門市。(Brooks Brothers)

意大利富商兼Brooks Brothers老闆Claudio del Vecchio表示,公司的處境全因疫情關係,品牌在停工期間暫時關閉商店大大減少了收入。他表示:「在過去的四、五年間,零售業發生了很大的變化,我們正在適應這種新環境。當疫情到來時,實際上是無法維持經營。」

在傳出破產消息後,品牌透過社交媒體強調,公司將尋找未來新的經營者,以確保雙方理念一致,並重申「今天只是品牌下一個新章節的開端」。

研究機構GlobalData Retail常務董事Neil Saunders表示,疫情令Brooks Brothers前景嚴重受損,但該公司長期以來未能適應不斷變化的時裝趨勢,危機可謂早已出現。他表示:「談到品味和風格,Brooks Brothers一直在逆潮流而行。」

疫情對服裝零售業的影響不少。(Getty Images)

由於時裝界的激烈競爭,加上年輕人對西裝服飾的需求有所下降,品牌的經營日漸困難。早在疫情爆發前,公同已計劃著手調整營運方向,可惜仍敵不過疫情。

盡顯美式風尚精髓

此一逾200年的老字號是美國社會家傳戶曉的經典品牌,主打美式紳士風格,以定制西裝而聞名,卻也為了節省定製的時間而制定了標準尺寸(Ready-to-wear),這個標準及後影響到今天的西裝業發展。其經典優雅的品味配合因地制宜的風格,令品牌充份代表了美式風尚的精髓。憑着製作精良的品質,和用料的認真考究,充份突顯身份象徵,因此廣受政商界名人推崇。

1818年4月7日,45歲的Henry Sands Brooks於紐約市開設了名為H. & D.H. Brooks & Co.的店。1833年,其四名兒子共同繼承了這門家族生意,並於1850年正式改名為Brooks Brothers,公司當時以預製成套西裝而聞名。

19世紀末至20世紀初,品牌透過全新設計的領扣襯衫(button-down collar shirt)等一系列服務,打造出不少時尚潮流,同時為公司創立了不少里程碑。家族的最後一任老闆是Winthrop Holly Brooks,他從1935年開始經營公司,直到1946年出售予Julius Garfinckel&Co為止。

Brooks Brothers於1988年再度易手至英國Marks&Spencer,到2001年才賣盤給現任老闆Claudio del Vecchio。近年,品牌在全球多個國家和地區開設門市,包括澳洲、中國、香港、日本、韓國、英國、法國、阿聯酋、智利、印度、新加坡、巴拿馬等。

兩位美國總統同一場合穿上Brooks Brothers。(網上圖片)

美國歷來45位總統的其40位都曾在就職典禮中穿上這個品牌的西裝,包括羅斯福(Theodore Roosevelt)、甘迺迪(John F. Kennedy)、福特(Gerald Ford)、喬治布殊(George Bush)和克林頓(Bill Clinton);近年的兩位美國總統特朗普及奧巴馬亦不例外,可說是美國的「總統御服」。其名氣亦吸引了法國前總統希拉克(Jacques Chirac)前往美國的Brooks Brothers商店購買襯衫。

除了「總統御服」的稱號外,品牌於上世紀50年代,成功打造了常春藤名校(Ivy League)的穿衣配搭風格Ivy style。當時的名校學霸都是世界各地的頂尖精英,除了身家豐厚,還有權有勢。Brooks Brothers在充斥紳士名媛的社交場合,成為備受欣賞的優雅大方打扮。其襯衫領角下加入鈕扣的設計(Button-down),配上單排扣西裝、羊毛毛衣與卡其色短褲,正好是莘莘學子的優雅展現,而且歷久不衰。

Ivy style是美國名校學霸的「制服」。(網上圖片)

儼如「荷里活的服裝間」

鍾愛Brooks Brothers的名人富豪亦不少,如美國金融世家摩根家族、英國溫莎公爵、荷里活明星卡萊·葛倫(Cary Grant)、披頭四樂隊(Beatles)樂手保羅麥卡尼(Sir Paul McCartney)、藝術家安迪華荷(Andy Warhol)等都是該品牌的忠實支持者。連經典時裝品牌創辦人Ralph Lauren,人生第一份與時尚扯上關係的工作也就是在其門市當銷售員。

在荷里活影圈中,同樣不難找到這個經典服裝的身影。里安納度在電影《大亨小傳》、賓艾佛力(Ben Affleck)在《珍珠港》、韋史密夫在《拳王阿里》、佐治古尼(George Clooney)在《空中飛舞》(Up the Air)、丹素華盛頓(Denzel Washington)的《偉大的戰士》全都穿上Brooks Brothers服裝。

無論是奧斯卡還是金像獎,此一品牌經常展現在公眾眼前。舉例,第81屆奧斯卡金像獎中,《一百萬零一夜 》(Slumdog Millionaire)的年輕演員全都身穿Brooks Brothers服飾,香港影星古天樂於2018年首次奪得影帝時也身穿這個品牌。

此外,Brooks Brothers在文學小說中也經常出現,如《戰爭兄弟會》(The Brotherhood of War)和《兵團》(The Corps)、《布魯克斯兄弟襯衫的男人》(The Man in the Brooks Brothers Shirt)、《美國心理》(American Psycho)等作品。書中的主角和人物角色也都穿着這個經典品牌,由此可見,這個經典品牌可說是遍及美國社會多個方面,也是逾一個世代精英階層、美國時尚的經典品牌。