【移民澳洲】就業機會不缺　欠當地工作經驗難獲聘

《港區國安法》推出後，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）日前公布為港人而設的移民計劃，讓目前有約1萬名持學生或臨時工作簽證的港人，可以額外延長簽證居留期限五年，其後可以申請永久居留。未來簽證申請人也將獲五年居留期限，屆滿可以申請永久居留。 澳洲向來是港人升學和移民的熱門國家之一，若想移民當地定居和工作，也許需先了解當地勞動就業市場的實際情況，與及什麼行業和工種較為渴市。

在澳方宣布有關香港移民新政策前，澳洲聯邦就業與小企業機構預測，全國從2019年至2024年將增加逾107萬個就業機會，當中以醫療工作者需求最大，增加逾25萬個職位；其次是科學、法律、工程、電腦等行業，增加逾15萬個職位；教育和培行業及建築業的職位則增長約12.1萬。此外，零售業預計也有10.6萬個職位。

莫里森日前公布的優惠港人政策，或令更多人考慮在當地工作。(美聯社)

澳洲就業局預測在這段期間內，新南威爾斯州的就業前景最理想，就業率升幅會由原來的7.8%上升至9.8%。緊隨其後的是維多利亞州和昆士蘭州。相反，就業環境轉差的則有西澳洲和北領地，兩地皆出現就業率下降的趨勢。

以行業而言，最大需求的醫療業自上世紀90年代一直是澳洲最渴市的行業之一。隨著國家人口老齡化不斷加劇，對育兒及家庭護理服務的需求增加，未來的行業前景備受看好。具體來說，家庭醫生是個不錯的選擇，除了薪金水平高，年薪約13萬澳元 (約70萬港元)，工作時間較短，而且社會地位頗高，每年政府還給予資金補助。另外，護士也非常搶手，除了高就業率、高工作福利、也易於申請移民，行業前景也不錯。

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醫療專業在當地最為渴市。(Getty Images)

另一個前景較佳的行業是教師，澳洲向來是個留學熱點，以提供高品質教育聞名，不少國際學生報讀當地各級學校，相信行業未來的需求增長不錯。目前，這個行業的職位空缺較多，尤其是技術、科學及數學教師有嚴重短缺的情況，此外，幼兒教育就業情況預料會持續增長，就業前景也是非常樂觀。

其餘較渴市的職位還包括律師、乘務員、值班經理、薄餅店廚師、美容師、按摩理療師、泥瓦匠、木工、司機、髮型師、工程繪圖員、水管工、維修電工等。

欠當地工作經驗 難獲僱主聘用

若移民澳洲定居和工作，當然必須了解當地生活環境和職場文化。首先要強調一點，就是對凡事著急沒耐性的港人而言，澳洲人慢條斯理的態度和生活方式未必適合每個人。

至於職場方面，澳洲人重視工作與生活平衡（work-life balance）。當地法定工作時間短，每周不能多於38小時，加班的情況並不普遍。一般的企業安排每周35小時的工作制度，即是每天工作7小時。而且，當地人在工作時多抱悠閒態度、認真工作的宗旨，工作壓力較香港為低。職場階級觀念不重，許多公司在鼓勵所有員工平等地交流與參與。

澳洲生活節奏較慢，未必適合習慣忙碌的港人定居和工作。(Getty Images)

不過，需要留意的是，當地有研究發現，不少透過技術移民到當地工作的人，因欠缺在當地的工作經驗，難以在當地發展所長。研究認為，這反映了技術移民的政策未能達到解決職位短缺的問題，原因與僱主不傾向聘請海外人才有關。

據澳洲內政部的2017至18年的移民報告顯示，技術移民的失業情況會隨居留時間有所改善。報告引述2016年的數據指出，技術移民來到澳洲的頭四年間的失業率為14.5%，在居留滿10年時已回落至1.2%。

因此，有意移民澳洲工作的人士，或需要事先了解自己是否能找到心儀的職位與及相關就業情況，以便在移民後有機會發展所長。

有意移民澳洲找工作的人，事前應先了解當地行業求職情況，以免未能發展所長。(Getty Images)

近30年來首度衰退 抗疫得力前景仍樂觀

澳洲過去近三十年來，經濟一直處於增長階段。而支撐這項經濟成績有賴四大方面，包括來自大量移民的人口增長、房地產市場好景、與中國的良好關係和良好的經濟政策。當地經濟學家Saul Eslake指出，現時首三項利好因素或將消失，而最後一項的優勢也不如過往明顯，因此預料國家經濟可能陷入衰退。

首先是人口，澳洲每年經濟成長幅度至少1.5%是受惠於人口增長。惟截至今年6 月 30 日，淨移民預料大減三成，受疫情影響，預料未來一年，減幅更增至85%，衝擊頗大。因此，過去數年房地產欣欣向榮的光景，將因人口減少、需求下跌而受挫。

另一個重要因素是，近期澳洲和中國的貿易關係，因政治環境惡化而蒙上陰影。莫里森最新優惠港人的移民政策，加上坎培拉政府要求調查新冠肺炎疫情起源等立場，亦引起中方不滿，中國在五月已宣布禁止從澳洲四大屠場進口牛肉，並向澳洲大麥開徵 80% 關稅以作報復，相信短期內此一局面難以扭轉。

其實，在去年山火和今年疫情的打擊下，令澳洲許多商業活動停擺、失業率上升，重創經濟成長。澳洲2020年首季經濟收縮0.3%，首次出現兩年的負增長，走向近30年來首度衰退。有分析指，拖累首季成長的主因是家庭消費，民眾在服裝、汽車、交通、娛樂、餐飲等支出大幅減少。

澳洲經濟前景依然被外界看好。(Getty Images)

不過，該國依舊對經濟復甦抱樂觀情緒，這反映在澳元的升勢。澳元在三月時一度觸及近18年的低點, 但目前已回升約27%，反映投資人對經濟重啟感到樂觀。BIS牛津經濟研究院（BIS Oxford Economics）的經濟學家Sarah Hunter表示，澳洲成功應對疫情危機，並推出數以十億美元計的政府援助方案，將有助緩解經濟損害。