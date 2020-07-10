特朗普須交出財務記錄　最高法院裁決突顯權力分立

美國最高法院周四裁定，紐約檢察官有權核查總統特朗普個人和公司稅務記錄財務文件。在另一宗相關案件，法院則裁定相關文件毋須提交國會眾議院。特朗普是自尼克遜以來，首位未有公開稅務記錄的總統。最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）在裁決書寫道：總統都不能凌駕於法律。

最高法院近期連番裁決，結果似乎未令特朗普「滿意」。(美聯社)

2019年8月，紐約曼哈頓檢察官萬斯（Cyrus Vance）就特朗普涉嫌向小電影女星Stromy Daniels支付掩口費，要求特朗普提交過去8年的財務及稅務記錄，但其代表律師以總統接受刑事調查的豁免權，一直拒絕提交。

最高法院周四以7-2裁定，總統沒有絕對的刑事調查豁免權。不過，大法官亦以同樣的票數，否決特朗普須向國會提交財務記錄，並交回低一級的法院，要求更審慎地處理權力。特朗普事後在Twitter上回應稱，裁決全屬「政治檢控」。

The Supreme Court sends case back to Lower Court, arguments to continue. This is all a political prosecution. I won the Mueller Witch Hunt, and others, and now I have to keep fighting in a politically corrupt New York. Not fair to this Presidency or Administration! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2020

首席大法官羅伯茲在裁決書中，引述了美國第三任副總統伯爾（Aaron Burr）當年的叛國罪案件。當年的首席大法官馬歇爾（John Marshall），下令總統傑佛遜（Thomas Jefferson）交出證據。「兩百年前，我們一位偉大的法官確立了，沒有巿民，包括總統，能夠免卻在刑事調查過程中提交證據的義務。我們今天再次重申這個原則，州邢事法庭傳召要求查看他的私人文件，總統並不擁有絕對豁免權，傳召門檻也不會因此提高。」

羅伯茲寫道，由上述提到的開國元勛傑佛遜，到近代的克林頓，總統都需要作供及刑事調查的所需文件。羅伯茲指出，國會傳票作用在於協助推動立法進程，很多情況下，議員都可從其他渠道獲取所需資訊。但刑事傳票並不相同，對於總統的特定調查而發出的刑事傳票，牽涉到司法系統的「絕對真確性」。

今次Trump v.Vance一案的裁決書由首席大法官羅伯茲親自撰寫。（美聯社）

換言之，這次最高法裁決最重要的訊息是「總統都不能凌駕法律」。

特朗普是1970年以來首位拒絕公開稅務記錄的美國總統，雖然在2015年競選期間曾承諾公開，但一直沒兌現，令外界關注到底這位商人總統是否有「不能見光的秘密」。前維珍尼亞州聯邦檢察官形容，這可能是「發掘潛在罪行的寶庫」。

密歇根大學法學教授Barbara McQuade則指出，檢察官在審查這些文件時，可能會發現洗黑錢或其他犯罪證據，引導出別的調查方向。

示威者為「追夢者計劃」請願，希望幼時隨家人非法進入美國的人免遭遣返。（美聯社）

自特朗普上台以來，最高法院成為了政治風眼，特朗普任命了兩位大法官後，政治光譜向保守派傾斜，也讓外界憂慮這個最高司法機關會淪為扯線公仔。不過，近期多宗最高法院的裁決（性小眾不受職場歧視、阻止特朗普政府中止前朝「童年抵美者暫緩遣返計劃」），都不利特朗普及保守派人士取態。今次裁決也被認為是司法的勝利，彰顯了美國分權（separation of powers）與制衡（checks and balance）的優越性，同時也確切的告訴政客和政黨「別想透過任命，左右美國的司法系統」。

雖然如此，距離總統大選僅餘約一百多日，由於地方檢察官辦公室可能需要數月才能得到那些文件，而且在紐約案件的調查過程中，特朗普的稅務狀況受到保密規則保護，因此要趕及大選前揭出黑材料，以影響其連任的機會可謂微乎其微。