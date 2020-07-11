尊尼特普誹謗官司披露暴力場面　各地家暴問題疫情期間更猖狂

著名演員尊尼特普（Johnny Depp）和前妻安芭赫德（Amber Heard）的家庭暴力糾紛因為一宗誹謗官司揭露世人眼前。男方極力否認自己虐打前妻，反指對方攻心計，有反社會人格而且自戀，甚至曾被女方拳打。 這宗轟動的案件或是不少人茶餘飯後的話題，不過家暴問題從來並非可以輕描淡寫，尤其是新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間，封城導致留家時間較多，很多地方的家暴個案也有所增加。

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英國《太陽報》於2018年4月刊登報道，直指尊尼特普虐妻，質疑他不應該得到《哈利波特》（Harry Potter）外傳《怪獸》系列（Fantastic Beasts）的角色。尊尼特普控告對方誹謗，案件7月7日起於倫敦高等法院開審。

隨聆訊展開，愈來愈多本來不為人所知的驚人內情逐一揭開。《太陽報》集團的律師舉出不同事例，指證尊尼特普虐妻，例如因為被取笑紋身而掌摑對方三下、要求對方拿走前男友的畫作並威脅放火燒毀、因為對方提起男演員占士法蘭高（James Franco）而向她擲冰塊並掌摑她。不過尊尼特普全盤否認。

庭上還公開尊尼特普和飾演「幻視」的男演員保羅彼特尼（Paul Bettany）之間的短訊，二人開玩笑說要證明安芭赫德是「女巫」，尊尼特普甚至說要燒死她。《太陽報》集團的律師指，內容反映尊尼特普不滿前妻要他停止飲酒和服用藥物。

尊尼特普除了指控前妻和占士法蘭高有婚外情以外，還提到安芭赫德曾用伏特加酒樽擲向他，導致手指末端斷開，骨頭碎掉。他也指，曾於床上發現糞便，相信是人類糞便，有可能是前妻或她的朋友留下，直言因此下定決心跟對方離婚。

目前審訊尚未結束，到底誰是誰非或有待判斷。不過二人短短兩年的婚姻關係，背後數不清的拉扯、爭執和暴力，也許是部份平凡人的寫照。

家暴問題一直都在，尤其是疫情期間，封城措施導致家人朝夕相對，較容易引起爭執。以法國為例，國內家暴個案數目是歐洲數一數二，估計每年有21.9萬名婦女被現任或前任伴侶暴力對待，包括性暴力，但只有兩成受害者報案。官方統計，每三日就有一名女性被現任或前任伴侶殺害。法國採取封城措施一周內，巴黎的家暴個案增加36%，其他地區的個案也增加32%，包括兩宗謀殺案。

法國時任負責男女平等事務的國務秘書夏帕（Marlene Schiappa）決定額外撥款100萬歐元給反家暴組織應對，並於商店增設臨時中心供婦女舉報家暴，甚至為受害者支付酒店費用暫避。

根據人權觀察（Human Rights Watch）提交聯合國的報告，婦女於疫情期間面臨暴力對待的風險增加，特別是面臨歧視和邊緣化的婦女。因為壓力增加、居住環境惡劣、缺乏社區支持等，封城導致更多家暴事件發生，甚至限制難以婦女離開施暴者。組織呼籲各國政府採取進一步行動，避免婦女遭暴力對待。署任婦女權利聯合總監克拉辛（Amanda Klasing）指，除非政府確保措施是針對被遺忘的一群婦女，否則所有回應都是不完整。