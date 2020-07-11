法國遺體捐贈中心彷如「亂葬崗」　任其腐爛兼「餵老鼠」

法國首都巴黎一間大學爆出醜聞。它的遺體捐贈中心任由他人捐贈而來的遺體腐爛以及老鼠啃食，當地媒體報道事件時形容現場為巴黎市中心的「萬人塚」。該國檢察官辦公室7月9日表示，調查官將處理案件。

最先揭發事件的是法國《快報》（L'Express）周刊，它在2019年11月26日報道，數千具屍體被捐到巴黎笛卡兒大學（Paris Descartes University）的遺體捐贈中心供科學家進行研究，這些遺體卻被發現置於惡劣的環境。

L'Express報道中形容的「亂葬崗」在2016年有相為證。現場地上放有裝着肉塊的垃圾袋，有人的頭顱被擱在一旁，還有赤裸且遭肢解的屍體互相堆疊，而且有遺體的眼睛仍處於瞪大的狀態。某些屍體已經腐爛，還有老鼠在咀嚼屍體。

圖為被揭不當處理捐贈遺體的法國笛卡兒大學，又名巴黎第五大學。（Google Maps截圖）

事件曝光後，政府在接獲近80宗投訴後下令關閉中心並派員調查此事，檢方進行初步調查後把案件移交法院審理。

政府勒令這間中心關閉前，它在歐洲是規模最大的人體捐贈中心，每年均會收到很多捐贈的遺體。

英國廣播公司（BBC）在2019年11月28日引述《快報》的報道，指出在某些情況下，一些遺體還會不當地被出售，賣給私人企業來進行車禍測試。文中指一具完整的遺體可以900歐元出售，一個肢體是400歐元。