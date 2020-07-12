「藍色啫喱」塞爆以色列發電廠　大批「不速之客」險釀停電危機

數千隻藍色水母近日湧入以色列電力公司（Israel Electric Corporation，IEC）位於阿什凱隆（Ashkelon）的廠房 ，牠們在7月9日已塞滿廠中的冷卻系統。這情景或會令一些人不禁莞爾，惟牠們已威脅到廠房運作，有機會令全市停電，職員於是合力送走牠們。

這批不速之客的顏色與天空及大海的顏色互相呼應，在陽光下閃閃發光，遠看像是一團團特大「藍色啫喱」。

牠們數量很多，職員要加班處理。職員將水母引到管道，再把牠們運送至專用的容器中。令人驚訝的是，一隻海龜被發現與水母一起闖入發電廠。職員於是與海龜合照，再送牠回大海。

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發電廠靠抽取海水來進行冷卻程序，一些海洋生物會隨海水進入廠內。而大部分來到以色列的水母都是遷徒性、以及外來入侵物種。

一個附屬海法大學（Haifa University）、目的是監察該國沿岸水母出沒情況網站載有資料，稱導致發電廠運作受影響水母，被稱為「遊牧」水母。牠們通常在印度沿岸生活，但能通過蘇彝士運河（Suez Canal）進入以色列。

民眾於1976年夏天首次在以色列發現牠們。海法大學研究員發現，每當海水溫度介乎於攝氏28.2度至30度兼滿月時，水母就會來到以色列。