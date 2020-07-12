蚊吸太多血會爆肚？澳洲學者親自餵蚊　close up拍片驗證研究假設

澳洲墨爾本大學蚊子專家史考特-羅斯博士（Dr. Perran Stott-Ross）年初進行實驗，讓雌蚊吸他的血直到腹部爆裂，並將過程拍攝成超近距離影片，連同成果發表到今日昆蟲學（Entomology Today）網站。

Storyful報道，這項實驗假設蚊子吸血會受到「腹部伸展受體」（abdominal stretch receptors）制約，防止蚊子吸血直到撐死。史考特-羅斯博士先把蚊子放進冰箱使其喪失行動能力，再用鑷子壓碎這個受體，隨後就把實驗用蚊子放到自己的手臂上供牠吸血，他稱此為「正常程序」。

【慎入】澳洲蚊子專家史考特-羅斯博士親自「以手餵蚊」進行這項實驗，並以超Close up鏡頭呈現，效果極震撼！隔住個mon都覺得痕：

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史考特-羅斯博士發現，這些蚊子會吸入遠超過正常的血量，直到不能飛或走路，一些蚊子甚至吸血吸到腹部爆裂，還有一些蚊子爆體後還一直持續吸血。

史考特-羅斯博士是墨爾本大學生物科學院的博士後研究員，主攻害蟲與病媒控制。儘管實驗成功，影片在Reddit和Twitter的觀看數也達數百萬，史考特-羅斯博士也承認，對單一蚊子進行手術，並不是「控制蚊子數量或減少蚊子傳播疾病發生率」的有效方法。

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