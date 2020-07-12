新冠肺炎｜澳洲客KFC外賣大量炸雞　被發現違隔離令開Party罰14萬

澳洲維多利亞省大城墨爾本因新冠肺炎疫情升高再度封城，民眾必須遵守嚴格的居家避疫規定，否則將挨重罰。不過仍有民眾違反禁令偷偷開派對，因為點了大量的肯德基（KFC）外買而露餡，被罰逾2.6萬澳元（約14萬港元）。

維多利亞省警察首長巴頓（Shane Patton）10日在記者會上說，16人違反居家避疫規定，參加在墨爾本郊區丹德農（Dandenong）一間民宅舉辦的驚喜生日派對。

警方表示，兩名救護車的工作人員在丹頓農的一家肯德基用餐，注意到有其他顧客點了大量的餐點。巴頓說：「他們看到有兩人在今天凌晨1點半點了20多人份的餐點。」

兩名救護車的工作人員向警方提供線索，警方鎖定買外帶的這兩人的車，跟蹤他們至一間民宅。警察入內盤查，發現有兩人在睡覺，16人躲在後院、車庫和床下。警方開出16張罰單，每張罰款1652澳元（約8900港元）。巴頓說：「這種行為太可笑。這場生日派對花了他們2.6萬澳元。真是見鬼的生日派對，他們可能永難忘懷。」

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維多利亞省7日宣布墨爾本都會區的居家避疫禁令，民眾可出外買食物和必需品、運動和就醫。若無法在家工作或學習可外出，這項禁令維持到8月19日。

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