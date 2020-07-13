日婦與14歲男生家中性交　丈夫幼子俱在家　鄰居指常見中學生出入

日本上個月發生一宗震驚社會的情慾案件，一名40歲的人妻在自宅和14歲少年發生性行為，無視當時丈夫和稚兒也在家。鄰居表示，該住戶的出入人士相當複雜，常有中學生流連。

週刊女性PRIME報道，日本的保險公司職員北條真帆上個月14日在自家和一名14歲的男性國中生發生性關係，16日被依違反青少年保護法遭逮捕。

無視丈夫幼子在家 淪中學生吸煙狂歡場地（點圖了解更多）：

+ 2

40歲的北條真帆是一名人妻，當天早上七點半在住家和初中生發生「淫亂行為」，而且當時丈夫和小學2年級的孩子都在家。北條承認通姦犯行，並說對方的長相和性格都是自己的菜，但對他沒有戀愛的感情。

報道指出，北條和丈夫兒子三人住在一起，這間房子似乎是中學生經常流連甚至會住下來的場所，除了這次犯行，嫌犯疑似也多次做出同樣的行為，北條被逮後已獲釋，其他罪行仍在調查中。

鄰居對北條一家的評價不佳，指出每天都有中學生在該戶前面遊蕩，直到深夜才離開，並且會吸煙、亂丟飲料罐和垃圾、喧嘩等等，感覺出入相當複雜。附近住戶跟北條家的先生抱怨，他雖然會道歉並稱不再犯，但情況並沒有改善。

【相關圖輯】日本「親子共依存症」 33歲仍與母共浴 媽媽帶子嫖妓旁觀喊加油（點圖放大瀏覽）：

+ 14 + 13 + 12

【相關圖輯】俄肥媽狂減58kg變索女網紅 狠甩結婚13年老公再同20歲繼子墮愛河（點圖放大瀏覽）：

+ 24 + 23 + 22

延伸閱讀：

重磅一頁書 ／《我們盡力而為》：越戰移民家庭的撕裂之痛與世代療傷

聖索菲亞博物館改成清真寺 教宗方濟各感到痛苦

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】