【61年死亡懸案告破】佳特洛夫事件遺體失眼球舌頭　真實死因公開

世界說
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俄羅斯9名攀山人士1959年2月1至2日到前蘇聯境內的烏拉爾山脈（Urals）登山，最後全部喪生，死因成謎，當中有兩人遺體失去了眼球和舌頭。檢察官庫里亞科夫（Andrei Kuryakov）就這宗名為「佳洛特夫事件」（Dyatlov Pass Incident） 的死亡懸案在7月11日公布，他們一行人當時遇到雪崩，然後死於低溫症。

庫里亞科夫指，該隊由佳特洛夫（Igor Dyatlov）帶領的攀山小隊事發時從帳篷趕到山脊躲避雪崩，這是正確的做法。當他們想返回帳篷時，現場能見度只有16米，他們根本看不清前路。眾人嘗試生火來照亮路面，但火其後熄滅，他們在攝氏零下40度至45度之間掙扎，最後凍死。

部分人胸骨和頭骨受傷，21歲的杜比寧娜（Lyudmila Dubinina）及38歲的佐洛塔廖夫（Semen Zolotarev）更失去了眼球和舌頭。有成員的遺體只身穿內衣褲或襪子。

蘇聯當時曾展開調查，卻未能解釋他們的死因，只在報告上稱他們被「未知的強大力量」所殺。事件引起不少猜測，包括他們是死於軍方測試秘密武器、輻射、外星人或其他超自然力量。

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